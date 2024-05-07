Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefonlardan biri olması beklenen OnePlus 13 nihayet ortaya çıktı. Son olarak, Weibo’da paylaşılan bir görsel, OnePlus 13’ün arka yüzünü sergiliyor. OnePlus cephesi, OnePlus 11 ve OnePlus 12 modellerinde benimsediği tasarımı terk ediyor gibi görünüyor. OnePlus 13 iPhone 16 tokatlamak için yola çıktı.

OnePlus 13 ortaya çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 ile Apple iPhone 16 tokatlayacak

Görselde, tipik olarak Hasselblad markalı kameraların bulunduğu bir kamera adası ve üçüncü bir periskop zoom sensörü gibi özellikler dikkat çekiyor. Ancak, bu kamera düzenlemesinin OnePlus 13’e mi ait olduğu kesin olarak doğrulanmış değil. Dolayısıyla, bu bilgilerin henüz kesinlik kazanmadığını akılda tutmak önemli. Bu cihaz yeni OnePlus Nord veya Ace serisine de ait olabilir.

Gümüş renk ile ortaya çıkan cihazın arkasında yer alan kamera adası, daha çok OnePlus 10 Pro modelini andırıyor. Hatırlatmak gerekirse şirket sonraki modellerde dairesel bir kamera adası benimsemişti. Ancak görünen o ki, bu sefer tasarım değişecek. Bu tasarım ilk bakışta biraz Xiaomi 13 ve Xiaomi 14 serisini andırıyor desek yanlış olmaz. Yine de bu görüntülerin henüz kesin olmadığını söylemekte fayda var. Cihazın tanıtımına oldukça uzun bir süre olduğunu söyleyelim.

Öte yandan, OnePlus 13 hakkında net olan bir şey var. Bu telefonun Çin pazarında bu yıl içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Uluslararası bir lansman ise 2025’in başlarında gerçekleşecek. OnePlus 13 özellikleri arasında Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, daha büyük bir pil, hızlı kablolu şarj gibi özelliklerin beklendiği belirtiliyor.

OnePlus’ın bu tasarım tercihi mantıklı olabilir, zira OnePlus 11 ve 12 modellerinde kamera adası ile gövdenin kesişim yerlerinde bazı boşluklar olduğuna dair şikayetler vardı. Yeni modelde bu tasarımla beraber kalite kontrol konusu da gelişebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni OnePlus telefon neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!