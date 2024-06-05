OnePlus 12 modelini piyasaya süren OnePlus, zaman kaybetmeden OnePlus 13 üzerinde çalışmaya başladı. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus 13 kamera özellikleri sızdırıldı. Detaylar bakalım.

OnePlus 13 kamera özellikleri neler sunacak?

OnePlus 13’ün birçok özelliği sızdırılmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus 13 kamera özellikleri sızdırıldı. Digital Chat Station kaynaklı bilgiye göre OnePlus 13 üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip periskop telefoto kamera ve 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

OnePlus 13’den önceki nesil: OnePlus 12

OnePlus 12 karşımıza 1440×3168 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.82 inç büyüklükte 510 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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OnePlus 12 kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB / 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında OnePlus 12, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 48 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 64 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.