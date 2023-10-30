Qualcomm, bildiğiniz gibi en son üst düzey yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3’ü resmi olarak duyurdu. Öncü akıllı telefon üreticileri arasında bulunan OnePlus gibi firmalar, bu gelişmiş çipsetten güç alan cihazlarını piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor. Ayrıca, bir rapora göre, geçen yılın Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanan amiral gemisi altı bir telefon da piyasaya sürülecek gibi görünüyor. İçeriden bilgilere sahip olan @ShishirShelke1, OnePlus 12R modelini ortaya çıkardı.

Yeni telefondaki en dikkat çekici değişiklik, Snapdragon 8+ Gen 1 SoC yerine Snapdragon 8 Gen 2 yongasının kullanılacak olması Snapdragon 8 Gen 2 ile OnePlus 12R, daha verimli olması sayesinde pil ömrünü artırırken aynı zamanda CPU ve oyun performansını da artıracak.

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Kamera sistemi de güncellenecek ve 32MP telefoto lens eklenerek OnePlus 11R’deki 2MP makro kameraya göre önemli bir iyileştirme sağlanacak. Ekran parlaklığı büyük ölçüde artacak ve artık 3000 nite kadar ulaşabilecektir. OnePlus 11R’deki ekranın en yüksek parlaklığı 1400 nit idi. Cihazın çerçevesi, plastik yerine metal kullanılarak daha sağlam hale getirilecek.

Son olarak, pil kapasitesi 5.500mAh’a hafif bir artışla yükselecek. Bu büyüyen pil boyutu, Snapdragon 8 Gen 2 yongasıyla birleşerek OnePlus 11R’ye göre daha uzun bir pil ömrü sunacak. İlginç bir şekilde, sızdırılan özellikler OnePlus Ace 3 modeli ile önceden açıklanan özelliklere benziyor. Ne zaman piyasaya sürüleceği belirtilmemiş olsa da, OnePlus 12R’nin muhtemelen OnePlus 12’den kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, 2024’ün ilk çeyreğine doğru bir lansman tarihi göz önünde bulundurulabilir.