OnePlus, Çin pazarında yakında tanıtılması beklenen amiral gemisi telefonu OnePlus 12 için hazırlıklarını sürdürüyor. Telefonun piyasaya sürülme tarihi Kasım sonu veya Aralık başı gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta PJD110 model numarasıyla sızdırılan Çin versiyonu, AnTuTu karşılaştırma veritabanında görüldü. Şimdi ise farklı bir OnePlus telefonu olan CPH2581 model numarasıyla, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti kullanıyor gibi görünen global bir OnePlus 12 versiyonu Geekbench’te listelendi.

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Ekran görüntüsünden görüleceği üzere, OnePlus 12’nin Geekbench listesinde açıkça Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti belirtilmemiş olsa da, CPU ve GPU ayrıntıları, cihazın Qualcomm’un en yeni amiral gemisi çipiyle güçlendirildiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, listede cihazın 16 GB RAM’e ve Android 14 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Global versiyonun yeni OxygenOS 14 ile gelmesi beklenirken, Çin versiyonunun ColorOS 14’ü kullanacağı belirtiliyor. Geekbench 6 tek çekirdek testinde OnePlus 12, 2169 puan elde etti; çok çekirdekli testte ise 6501 puan aldı.

Çin versiyonunda 12 GB RAM’e sahip OnePlus 12, AnTuTu puanında 2.110.808 gibi yüksek bir skor elde etti, bu da telefonun 12 GB / 16 GB RAM seçeneklerine sahip olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, cihazın 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanına sahip olma olasılığı bulunuyor.

OnePlus 12’nin özellikleri arasında 2K çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızına sahip ve 2600 nit parlaklık seviyesini aşabilen 6,82 inçlik OLED BOE X1 panel bulunuyor. Rapora göre, telefonun ön kamerası 32 megapiksel olacak, arka kamera ise 50 megapiksel (Sony IMX966, OIS destekli) + 48 megapiksel (ultra geniş açılı) + 64 megapiksel (periskop) üçlü kamera kurulumu içerecek. Ayrıca, 100W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği ile 5.400mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olabilir. Telefonun muhtemelen Klasik Siyah, Saf Beyaz ve Canlı Yeşil gibi renk seçenekleri sunması bekleniyor.