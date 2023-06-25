Yaklaşan OnePlus Ace 2 Pro‘nun Çin’de Temmuz veya Ağustos aylarında Çin pazarında tanıtılması beklenirken, raporlara göre, Snapdragon 8 Plus Gen 2 yonga setini içeren en erken akıllı telefonlar arasında yer alacak. Piyasaya sürülmesinin ardından OnePlus’ın, 2023 yılı bitmeden OnePlus 12‘yi tanıtmaya odaklanacağı için iç piyasada önemli bir telefon lansmanı yapmadan birkaç ay geçireceği söyleniyor. Çinli bir duyumcu (TechGoing aracılığıyla) OnePlus 12‘nin temel özelliklerine ilişkin ileri düzeyde ayrıntılar verdi.

İçindekiler OnePlus 12 özellikleri

OnePlus 12 özellikleri

OnePlus 12, Samsung tarafından üretilen, ince çerçevelere ve kavisli kenarlara sahip kavisli bir AMOLED ekrana sahip olacak. Ekranın sol üst köşesinde bir delik bulunan OnePlus 11 5G’nin aksine, OnePlus 12’nin ortalanmış bir deliğe sahip olacağı söyleniyor.

Sızıntıda ayrıca ekranın 2K çözünürlük sunacağı belirtiliyor ancak yenileme hızı hakkında bir şey söylenmiyor. Büyük olasılıkla ekran, önceki OnePlus amiral gemilerinde görüldüğü gibi 120Hz yenileme hızı sunacak.

Son sızıntıya geri dönecek olursak, OnePlus 12’nin Snapdragon 8 Gen 3’e sahip olması bekleniyor çünkü yeni nesil Android amiral gemilerinin çoğu söz konusu yonga setine sahip olacak. 150W hızlı şarj desteği ile 5.000mAh veya biraz daha büyük bir pile sahip olacak.

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OnePlus 12’nin arka tarafında dairesel bir üçlü kamera sistemi yer alacak. Bu sistem 50 megapiksel Sony IMX9 serisi birincil kamera, 50 megapiksel ultra geniş lens ve 64 megapiksel OmniVision OV64B periskop telefoto kameradan oluşacak.

Şu anda OP12’nin ön kamerası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sızıntı, cihazın bu yıl Aralık ayında piyasaya sürülmesinin planlandığını söyleyerek sona eriyor.