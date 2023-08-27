Teknoloji dünyasında heyecan yaratan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıl sonuna yaklaşırken, OnePlus 12 ve Realme GT 5 Pro gibi iddialı telefonların lansmanı kullanıcıların dikkatini çekiyor. Realme, GT 5’i 28 Ağustos’ta Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanırken, OnePlus ise OnePlus 12 modelini tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu iki telefonun teknik özellikleri hakkında ise Weibo’dan gelen son bilgiler önemli ayrıntıları açığa çıkarıyor. Yeni canavarlar rakipsiz fiyatları ve muhteşem özellikleriyle diğer amiral gemilerini yerle bir edecek!

OnePlus 12 ve Realme GT 5 Pro Geliyor! Teknik Özellikler ve Fiyatlar Açığa Çıkıyor!

Her iki telefon da 550 dolar fiyat segmentini hedefliyor gibi görünüyor. Diğer amiral gemileri 1.000 dolar seviyesini geçmişken, bu modellerin 550 dolara daha bile iyi özellikleri sunması kullanıcılar açısından resmen bir soygun olacak.

Kilit özellikleri paylaşılan telefonların özellikleri arasında 2K ekran, OV64B periskop kamera, dayanıklı gövde ve 50W kablosuz şarj gibi detaylar bulunuyor. Su ve toza dayanıklılık konusunda ise net bir bilgi henüz mevcut değil. Ancak iki cihazın da IP5x sertifikasıyla en azından sıçramalara karşı dayanıklılık sunması bekleniyor.

Özellikle OnePlus 12, öne çıkan bazı özelliklerle dikkat çekiyor. Daha iyi ısı yönetimi, Hasselblad işbirliğiyle geliştirilen kamera yetenekleri gibi noktalarda öne çıkan bir model olduğu belirtiliyor. Her iki telefonun da farklı arka tasarım detaylarına sahip olacağı da ifade ediliyor.

OnePlus 12’nin 2K çözünürlüğe sahip kavisli AMOLED ekranı ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile geleceği tahmin ediliyor. 24GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı da öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Telefon ayrıca 5.400mAh batarya, ultra hızlı şarj seçenekleri ve güçlü kamera yetenekleri ile dikkat çekecek.

Realme GT 5 Pro ise benzer teknik özelliklere sahip olmasına rağmen, kendi özgün tasarım ve kamera kurulumunu sunacak. Bu modelde Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacağını da söyleyelim. Hem OnePlus hem de Realme, gelecek yıldan itibaren cihazlarında yalnızca Snapdragon yonga setlerine güvenmeyi planlıyor. Realme GT 5 Pro, 28 Ağustos’ta tanıtılırken, OnePlus 12’nin küresel lansmanının ise 2023 Ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

OnePlus 12 ve Realme GT 5 Pro gibi akıllı telefonlar teknoloji tutkunları için heyecan verici bir dönemi işaret ediyor. Vivo gibi güçlü rakiplerin yıl sonuna doğru tanıtacağı amiral gemisi modelleriyle akıllı telefon pazarında rekabetin daha da kızışacağı açıkça görülüyor.

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