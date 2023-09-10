OnePlus’ın yeni akıllı telefonu OnePlus 12 için tasarım değişikliği söylentileri dolaşırken, son sızıntılara göre şirket daha geleneksel bir tasarıma geri dönecek gibi görünüyor. Ünlü sızıntı kaynağı Steve Hemmerstoffer, OnePlus 12’nin kamera modülü için yeni görüntüler paylaştı. OnePlus örf ve adetlerinden kopamıyor!

OnePlus 12’nin Kamera Tasarımı Aynı Kalabilir! İşte İlk Görüntüler!

Paylaşılan görüntüler, dairesel bir modül içine yerleştirilmiş üç lensi ve sağ alt köşede boş bir alanı gösteriyor. Bu, OnePlus 12’nin daha önce sızdırılan görüntülerinde görülen cesur tasarımdan farklı bir yaklaşımı temsil ediyor. Daha önceki sızıntılarda, telefonun altında periskop tarzı bir sensör için üstteki iki lensin altında paslanmaz çelik detaylara sahip bir çıkıntı vardı.

Yeni görüntülerde ise bu çıkıntı kaldırılmış gibi görünüyor. Ancak, bu boş alanın ne amaçla kullanılacağı şu anda bir sır. Bazıları, bu alanın bir periskop lensi için olduğunu düşünüyor. Ortaya çıkan yeni görüntüler ise bu teoriyi çürütebilir.

Ayrıca, kamera modülündeki Hasselblad logosu da değişiyor gibi görünüyor. Önceki modellerde logo açık bir şekilde yazılırken, OnePlus 12’de logo yalnızca bir “H” halini alabilir. OnePlus burada Hasselblad’ı biraz arka plana atmış gibi görünüyor.

Görünüşe göre bu sızdırılan görseller OnePlus 12’nin üretim öncesi maket görüntülerine dayanıyor. Yani OnePlus cephesi çoktan Aralık ayı gibi tanıtması beklenen bu modeli hazırladı ve bir maket halinde üretti bile. Yani sızdırılan görüntüler, nihai tasarıma oldukça yakın olabilir. Ancak teknoloji dünyasında son dakika değişikliklerine de her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor.

OnePlus 12’nin 2K çözünürlüğe sahip kavisli AMOLED ekranı ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile geleceği tahmin ediliyor. 24GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı da öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Telefon ayrıca 5.400mAh batarya, ultra hızlı şarj seçenekleri ve güçlü kamera yetenekleri ile dikkat çekecek.

OnePlus 12’nin söylentilere göre Aralık 2023’te Çin’de ve Ocak 2024’te küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu süre zarfında OnePlus’ın tasarımı üzerinde çalışmaya devam edebileceği göz önüne alındığında, son ürünün nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Vivo gibi diğer Çinli rakipler de Aralık ayında tanıtacakları güçlü telefonlarla OnePlus 12’ye önemli bir alternatif sunabilir. Akıllı telefon pazarında rekabet kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus tasarım konusunda gelenek ve göreneklerine sadık kalmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!