OnePlus‘un yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12 hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Önceki söylentilere göre, OnePlus 12, beklenenden daha erken bir tarihte piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Şimdi ise 3C sertifikası bu söylentileri doğrular nitelikte. Bu sertifika ile beraber OnePlus 12 şarj hızı da ortaya çıkmış oldu.

İçindekiler OnePlus 12 Şarj Hızı ile Çok Konuşulacak

OnePlus 12 Şarj Hızı ile Çok Konuşulacak

OnePlus 12 şarj hızı uzun bir süredir merak ediliyor ve bu bilgiler nihayet3C web sitesinde ortaya çıktı. Cihazın 100W kapasiteli bir kablolu şarj cihazı ile geldiği görülüyor ve bu, telefonun hızlı şarj konusundaki taahhütlerini yerine getireceğinin bir işareti olarak kabul ediliyor.

Bu listeleme, OnePlus 11 ile aynı olan 11V / 9.1A’lık bir şarj aletinin varlığını da gösteriyor,. Bütün bu sızıntılar, şarj hızında selefine göre büyük bir değişiklik olmayacağını gösteriyor.

Bununla birlikte, ünlü Weibo duyumcusu Digital Chat Station, OnePlus 12’nin hızlı 50W kablosuz şarjı geri getireceğini ve pil kapasitesinin 5.400 mAh’a yükseltileceğini iddia ediyor. Bu, telefonun günlük kullanım için daha uzun pil ömrü sunacağı anlamına geliyor ve OnePlus hayranları tarafından büyük bir beklentiyle karşılanıyor.

OnePlus 12’nin diğer özellikleri arasında 6.82 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran, güçlü bir Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ve 3x optik zoom özelliği bulunan bir kamera yer alıyor. Ayrıca, daha önce yayınlanan bir teaser, telefonun yeni bir Sony Lytia sensörünü kullanacağını doğruluyor. Bu sensör, daha iyi fotoğraf ve video kalitesi sunarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

OnePlus 12’nin bu güçlü özellikleri ve hızlı şarj kapasitesi, telefonun teknoloji tutkunları arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Beklenen lansman tarihine doğru yaklaşırken, OnePlus 12’nin ne gibi sürprizlerle geleceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

OnePlus 12’nin Çin’de Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenirken, küresel lansmanın Ocak 2024’te gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. OnePlus tutkunları ve teknoloji meraklıları, bu yeni amiral gemisi telefonun piyasaya sürülmesini heyecanla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 12 şarj hızı sizce artmalı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!