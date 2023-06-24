OnePlus, yaklaşan amiral gemisi OnePlus 12’ye bazı anlamlı teknolojik yükseltmeler getireceği konusunda söylentilerle gündeme geliyor. Twitter’da yayınlanan yeni bilgilere göre, OnePlus 12’nin geliştirilmiş bir “yeni nesil ekran” ve güçlü bir kamera sistemi ile donatılmış olabileceği ortaya çıkıyor. İşte OnePlus 12 hakkında bildiğimiz her şey!

OnePlus 12 Diğer Amiral Gemilerine Kök Söktürecek!

Sızıntılara göre, OnePlus 12’nin geliştirilmiş ekranı, daha yüksek bir yenileme hızı veya daha yüksek bir tepe parlaklığı gibi özelliklerle kullanıcılara üstün bir deneyim sunabilir. Ayrıca, amiral gemisi cihazın arkasında, bir periskop telefoto lensin yanı sıra tamamen yenilenen bir ana kameranın bulunacağı söyleniyor. Bu da, daha kaliteli fotoğraflar çekebilme imkanı sağlayabilir.

OnePlus 12’nin daha hızlı şarj ve ilginç bir “simetrik tasarım” ile geleceği de söylentiler arasında yer alıyor. Ancak, simetrik tasarımın ne anlama geldiği henüz net değil. Sızıntılara göre, OnePlus 12’nin Çin’de Aralık ayında piyasaya sürülebileceği, ancak küresel pazarda 2024’ün ilk çeyreğine kadar beklemek gerekebileceği belirtiliyor.

OnePlus 12’nin kamerasıyla ilgili olarak, üçlü kamera kurulumunun devam edeceği tahmin ediliyor. Selefinin sunduğu görüntüleme sensörleriyle karşılaştırıldığında, OnePlus 12’nin daha yüksek kalitede fotoğraflar sunabilecek bir sensörle donatılabileceği söyleniyor.

Ayrıca, periskop telefoto lensin varlığı hakkındaki bilgiler de önceki sızıntıları doğrular nitelikte. Hatırlatmak gerekirse, periskop kamera sistemi Galaxy S23 Ultra veya iPhone 14 Pro serisi gibi üst seviye cihazlarda bulunurken, OnePlus cephesi güncel amiral gemisi OnePlus 11’de buna yer vermemiş ve normal bir telefoto kamerası sunmuştu. Periskop lensler daha yüksek yakınlaştırma ve daha kaliteli görüntüler sunmasıyla biliniyor.

OnePlus 11’de sunulan 100W hızlı şarjın OnePlus 12’de de devam edebileceği düşünülüyor. Ancak, bazı raporlar, Kuzey Amerika’da hızlı şarj hızının 80W’a düşürülebileceğini belirtiyor. Ancak bu cihaz ülkemize gelirse büyük ihtimalle bir şarj hızı kısıtlaması olmayacaktır.

OnePlus 12’nin piyasaya sürülmesini beklerken, şirket 2023’ü yoğun bir şekilde geçirmeye devam ediyor. OxygenOS 13.1 güncellemesiyle bazı kullanışlı özellikler sunan şirket, ayrıca Ağustos ayında OnePlus V Fold’un lansmanına hazırlanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 12 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!