OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 12’nin lansman tarihini henüz doğrulamasa da, merakla beklenen bu telefonun önemli özellikleri ve fotoğrafçılık yetenekleri hakkında bazı önemli ayrıntılar ortaya çıktı. OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, telefonun kamera yeteneklerini tanıtmak için bazı örnek fotoğraflar yayınladı. OnePlus 12 kamera özellikleriyle harikalar yaratacak.

OnePlus 12 Kamera Örnekleri ile Karşımızda, Harika Fotoğraf Çekiyor

Li Jie’nin Weibo gönderisi, OnePlus 12 ve başka bir “Pro” markalı amiral gemisi akıllı telefonun kameralarının çekimlerini karşılaştıran bir görsel içeriyor. Hangi telefonun hangi örneğe ait olduğu açıkça belirtilmemiş olsa da, OnePlus 12’nin üstün kamera performansı sergilediği göz önüne alınıyor. Karşılaştırma yapılan telefon iPhone 14 Pro olabilir.

OnePlus, yeni telefonunun Sony’nin en yeni Lytia kamera sensörüyle donatılacağını doğruladı. Ayrıca, OnePlus Open etkinliğinde görülen LYT-T808 birincil kamera ile donatılabileceği söylentiler arasında. Ayrıca, ana kamera ile birlikte 48 megapiksel IMX581 ultra geniş lens ve 64 megapiksel OmniVision OV64B periskop telefoto kamera gibi etkileyici özellikler sunması bekleniyor.

OnePlus 12 kamera konusunda olduğu gibi performans konusunda da iddialı. Canavar, gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacak. 5.400mAh bataryası, 100W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Telefonun ön yüzünde ise 2K çözünürlüğe sahip, 120Hz yenileme hızı sunan ve yaklaşık 3.000 nit parlaklık sağlayan BOE’nin X1 kavisli ekran bulunacak. OnePlus 12, Android 14 tabanlı OxygenOS işletim sistemiyle gelecek.

OnePlus 12’nin Çin’de Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenirken, küresel lansmanın Ocak 2024’te gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. OnePlus tutkunları ve teknoloji meraklıları, bu yeni amiral gemisi telefonun piyasaya sürülmesini heyecanla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 12 kamera örnekleri nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!