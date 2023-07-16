OnePlus markasını duymayanınız yoktur. Fiyat performans dengesi olarak oldukça mükemmel cihazlar piyasaya süren OnePlus, amiral gemisi katili olarak anılıyor. Bunun temel sebebi ise diğer markaların sunduğu özellikleri OnePlus’ın çok daha ucuza sunması. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus, OnePlus 12 üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

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Max Jambor tarafından ortaya atılan iddiaya göre OnePlus 12, 2023 yılının Aralık ayında piyasaya sürülecek. Akıllı telefonun görselleri OnLeaks ve SmartPrix tarafından sızdırıldı.

Sızdırılan görsele baktığımızda bizleri sol üst köşede oldukça büyük bir kamera modülü karşılıyor. Yuvarlak bir tasarıma sahip olan kamera modülünün içerisinde üç adet kamera lensi göz kırpıyor. Bu kamera lenslerinin altında ise LED flaş gözlere çarpıyor. Arka tarafta tam orta kısımda bir adet OnePlus logosu konumlandırılmış. Ön tarafa baktığımızda ise ince çerçevelere sahip bir ekran bizleri karşılıyor. Ekranın üst orta kısmında ise bir adet ön kamera bulunuyor.

Bundan önceki sızıntılara göre OnePlus 12, 120hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran QHD+ ekran çözünürlüğünü destekleyecek ve 6.7 inç büyüklüğünde olacak. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

Akıllı telefon kaputun altında 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olacak olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti gücünü 100W veya 150W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefon arka tarafta üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 64 MP çözünürlüğünde periskop kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.