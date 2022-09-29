Yaklaşan OnePlus 11 serisi hakkında sızıntılar ve söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Tıpkı öncekinde olduğu gibi, yeni OnePlus amiral gemisi serisi de OnePlus 11 Pro, 11T ve 11R olmak üzere üç farklı akıllı telefon içerecek. Bildiğiniz üzere Pro model uzun zamandır gündemdeydi. Öte yandan bugün, OnePlus 11R versiyonu ile alakalı ayrıntılı raporlar yayınlandı. Raporun büyük bir bölümü yeni canavarın temel özelliklerini kapsıyor.

İçindekiler OnePlus 11R Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

OnePlus 11R Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

MySmartPrice, OnLeaks ile işbirliği içinde, yaklaşmakta olan OnePlus 11R’nin tüm özellikleri ortaya çıkarıldı. Telefon muhtemelen bu yılın başlarında piyasaya sürülen OnePlus 10R’nin halefi olarak raflarda yerini alacak. Rapora göre OnePlus 11R, 1080 x 2412 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak 6,7 inç Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip olacak. Telefon gücünü Snapdragon 8+ Gen1 işlemciden alacak. Hatırlatmak gerekirse, 10R Dimensity 8100-Max ile donatılmıştı. OnePlus 11R, 8GB / 16GB RAM varyantlarının yanı sıra 128GB / 256GB depolama seçenekleri de sunacak.

Kameralar söz konusu olduğunda, OnePlus akıllı telefonu 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro ünitesinden oluşan üçlü bir arka kamera modülüne ev sahipliği yapacak. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası yer alacak. Ayrıca, cihaz 5000mAh batarya ile beslenecek ve 100W SuperVOOC şarjı destekleyecek. Şarj hızı OnePlus 10R ile karşılaştırıldığında sönük kalıyor. Yeni canavarın selefi söz konusu olduğunda 150W gibi bir hız sunması akıllara geliyor.

Sızdırılan özellikler OnePlus 11R’nin o kadar büyük bir yükseltme olmayacağını gösteriyor. Teknik özellikleri selefininkilerle neredeyse aynı. Bununla birlikte, OnePlus henüz cihazla ilgili herhangi bir ayrıntıyı doğrulamadı, bu nedenle yukarıdaki bilgilerin yüzde 100 doğru olduğunu söylemek güç. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın !

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