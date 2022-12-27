OnePlus, OnePlus 11 ailesinin lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde OnePlus, OnePlus 11’in tasarımını gözler önüne seren birkaç fotoğraf yayınladı.

Tasarım zaten önceden sızdırılmıştı, sadece onaylanmış oldu. OnePlus 11 4 Ocak tarihinde tanıtılacak. Yani önümüzde sayılı günler kaldı.

İçindekiler OnePlus 11 Sızdırılan Teknik Özellikleri

OnePlus 11 Sızdırılan Teknik Özellikleri

OnePlus 11 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine ev sahipliği yapacak. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Bu yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Yaklaşan amiral gemisinin 2K çözünürlüğe, 120 hz yenileme hızına ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip 6.7 inç büyüklükte AMOLED bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Kamera tarafında ise bizleri üçlü bir arka kamera kurulumu bekliyor. Ana kamera 50 MP çözünürlükte Sony IMX890. Bu kameraya 48 MP çözünürlükte ultra geniş açılı lens ve 32 MP çözünürlükte telefoto lens eşlik ediyor.