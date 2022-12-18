OnePlus, geçtiğimiz gün Çin’de bir etkinlik düzenledi ve kuruluşunun 9.yılını kutladı. Etkinliğin yıldızı, firmanın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modeli olan OnePlus 11 hakkında hazırlanan video oldu.

Cihazın ilk resmi görüntüsü olma özelliğini taşıyan bu videoda, OnePlus 11’in kamera modülünü görmek mümkün. Videoda yer alan kamera tasarımının, sızdırılan görsellerle büyük oranda benzerlik gösterdiği görülüyor. Ayrıca cihazın kamera modülünde yer alan Hasselblad markası dikkat çekiyor!

İkonik Sessize Alma Tuşu OnePlus 11’de Bulunacak!

OnePlus’ın sessize alma tuşundan vazgeçeceği ve kendisi gibi BBK Elektronik çatısı altında yer alan realme’nin bu özelliğe yer vereceği iddiaları gündemi hareketlendirmişti. OnePlus’ın 10T gibi önemli modellerde bu tuşa yer vermemesi, firmanın sessize alma tuşuna tamamen veda ettiği hakkındaki şüpheleri artırmıştı.

OnePlus 11’den gelen video, firmanın ikonik olan sessize alma tuşuna veda edeceği hakkındaki iddialara güçlü bir cevap olmuş. Öyle ki, videoda cihazın sağında sessize alma tuşuna yer verildiğini görüyoruz. Cihazın sızdırılan görsellerinde de bu tuşa yer verildiğini görmüştük.

Paylaşılan video, cihazın bütün tasarım hatlarını ortaya çıkarmasa da, özellikle kamera tasarımının tamamen ortaya çıktığını söylemek mümkün. Buna göre, cihazda Xiaomi 12S Ultra benzeri daire tasarımlı bir arka kamera modülü yer alıyor.

Üç adet arka kamera ve bir adet LED flaşın yer aldığı bu kamera modülünde, Hasselblad yazısı dikkat çekiyor. Yani, OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modelinde de Hasselblad markasıyla işbirliği devam edecek.

Bunun benzerlerini daha önce Vivo, Huawei ve Xiaomi gibi markalarda da görmüştük. Akıllı telefon üreticileri, renk kalibrasyonu ve kamera lensleri gibi konularda; Leica, Zeiss ve Hasselblad gibi profesyonellerle çalışmayı tercih ediyor.

İsveçli Hasselblad firması, 1969 yılında gerçekleştirilen Apollo 11 uzay görevinde Neil Armstrong ve Buzz Aldrin tarafından aya götürülen ilk kameranın üreticisi olarak öne çıkıyor. Ardından profesyonel kamera üretimi konusuna yoğunlaşan firma, OnePlus 9 serisinden beri OnePlus ile işbirliği yapıyor.

Videoda Mat Siyah Cihaz Yer Alıyor

Videoda yer cihazın siyah renkli olduğu görülüyor. Firma tarafından bu rengin Mat Siyah olarak adlandırılması bekleniyor. Ayrıca cihazın bir de Parlak Yeşil adlı bir renk seçeneğine sahip olması bekleniyor.

Firma, henüz cihazın donanım detayları hakkında bir bilgi paylaşmış değil. Ancak tanıtımın yaklaştığını ve ilerleyen günlerde cihazın donanım özellikleri hakkında yeni bilgiler geleceğini söylemek mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus 11 sizce başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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