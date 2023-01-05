OnePlus, bugün erken saatlerde yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11’i duyurdu. Uzun bir süredir söylentileriyle gündemi meşgul eden cihaz, kullanıcıların büyük beğenisini topladı. Günün akşam saatlerinde şirketin CEO’su OnePlus 11 telefonuna karşı olan ilgi için teşekkür etti ve satın alımlarla alakalı çarpıcı veriler açıkladı. Verilere göre yeni canavar şirketin birkaç satış rekorunu egale etti.

İçindekiler OnePlus 11 Şirket Tarihindeki En Hızlı Satış Rekorunu Kırdı

OnePlus 11 Şirket Tarihindeki En Hızlı Satış Rekorunu Kırdı

Çinli teknoloji devinin Genel Başkanı Li Jie, popüler sosyal medya platformu Webio üzerinden müşterilere gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Şirketin CEO’su satış verileri ile alakalı bazı açıklamalarda bulundu:

“Ön satışın son iki saatinde OnePlus 11, OnePlus tarihindeki en hızlı satış rekorunu kırdı! Desteğiniz için herkese teşekkür ederim ve OnePlus 11’i takdir ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu, ürün üzerinde iyi bir iş çıkardığımız sürece kullanıcılardan daha fazla destek alabileceğimiz konusunda bizi daha da ikna ediyor…”

Li Jie’ye göre, 3999 yuan fiyat etiketiyle (581 dolar) OnePlus 11’i almamayı düşünmek gerçekten çok zor. Piyasaya da oldukça pahalı amiral gemilerine kıyasla oldukça uygun bir fiyata çıkan telefon, özellikleri ile de rakiplerinden geri kalmıyor. Şirket ayrıca, hayranlarına verdiği sözü yerine getirdiğini iddia ediyor. Dev firma daha fazla insanın OnePlus 11’e kavuşması için tedarik kısmında sıkıntı yaşamamayı umuyor.

Telefonun temel özelliklerine değinecek olursak, OnePlus 11 2K çözünürlüklü esnek yapılı AMOLED bir ekran ile geliyor. Cihaz ayrıca en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Buna ek olarak, 12GB’a kadar 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB’a kadar dahili depolama alanı üst düzey yonga setine yardım ediyor.

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Telefon yazılım tarafında, ColorOS arayüzüne sahip Android 13 ile çalışacak. Cihaz ayrıca, özel bir bellek gen teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Mevcut amiral gemisi şu anda birden fazla platformda ön satışa sunulmuş durumda.

12GB + 256GB – 3.999 yuan (581 dolar)

16GB + 256GB – 4.399 yuan (639 dolar)

16GB + 512GB – 4.899 yuan (711 dolar)