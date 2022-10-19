Her yıl iki amiral gemisi çıkaran BBK şirket çatısında olan OnePlus, 10 Pro modelinde sonra T serisine 10T modelini dahil etmişti. Çok geçmeden yeni yılda tanıtılması beklenen OnePlus 11 Pro’nun render görselleriyle birlikte telefonun teknik özellikleri de sızdırıldı.

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OnLeaks tarafında paylaşılan görseller ve videoya bu videoda yakından bakıyoruz. Gelmesi kesin gözüken özelliklerden birkaçı ise; Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, 5000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj, Hasselblad işbirliğinde donatılan 50MP ana kamera, 48MP geniş açı kamerası ve 32MP telefoto kamerası, 6.7″ QHD+ 120Hz Fluid AMOLED ekranı ve 16MP ön kamerası. Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.2 and Wi-Fi 6E seçeneklerinin yanında 5G şebeke bağlantısı da yer alıyor.

Peki siz OnePlus kanadından bir telefon kullanıyor musunuz? Sızıntı görsellerindeki OnePlus 11 Pro tasarımını beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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