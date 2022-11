OnePlus 11 renk çeşitleri ve her iki renk seçeneğinin de pazarlama isimleri belli oldu. Bilgi Max Jambor’dan geliyor. Yaklaşan OnePlus amiral gemisinin Mat Siyah ve Parlak Yeşil renklerle geleceğini belirtiyor. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, ilki mat bir dokuya sahipken, ikincisi parlak bir yüzeye sahip olacak. Bunun dışında Jambor, OnePlus 11 hakkında herhangi bir ek ayrıntı vermedi.

#OnePlus11 will come in Matte Black and Glossy Green color finishes ⚫️🟢

— Max Jambor (@MaxJmb) November 25, 2022