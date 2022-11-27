OnePlus 11 renk çeşitleri ve her iki renk seçeneğinin de pazarlama isimleri belli oldu. Bilgi Max Jambor’dan geliyor. Yaklaşan OnePlus amiral gemisinin Mat Siyah ve Parlak Yeşil renklerle geleceğini belirtiyor. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, ilki mat bir dokuya sahipken, ikincisi parlak bir yüzeye sahip olacak. Bunun dışında Jambor, OnePlus 11 hakkında herhangi bir ek ayrıntı vermedi.

#OnePlus11 will come in Matte Black and Glossy Green color finishes ⚫️🟢 — Max Jambor (@MaxJmb) November 25, 2022

OnePlus 11, yeniden tasarlanmış bir kamera modülü ile sızdırılmış görüntülerde çoktan görüldü. Cihaz, üç sensörlü ve bir LED flaşlı dairesel bir kamera çıkıntısına sahip. Yakın tarihli bir rapor, cihazın metal bir orta çerçeveye ve seramikten yapılmış bir gövdeye sahip olacağını gösteriyor.

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Temel özelliklere gelecek olursak OnePlus 11, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi tarayıcı taşıyan 6.7 inç AMOLED bir ekrana sahip olacak. Cihazın 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ile gelmesi bekleniyor. Arka kamera tarafında ise cihaz; 50 MP çözünürlükte bir ana kamera ve bu ana kameraya eşlik edecek 48MP ultra geniş açılı lens + 32MP telefoto kameraya sahip olacak. Kaputun altında, OnePlus 11’in Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine ev sahipliği yapacağı doğrulandı. Cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama yapılandırmalarıyla gelebilir. Akıllı telefonun 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh büyüklükte bataryaya sahip olacağı düşünülüyor. OnePlus 11 kutudan Android 13 işletim sistemi ile çıkacak.

OnePlus’ın önümüzdeki ay OnePlus 11’i piyasaya sürmesi bekleniyor.