OnePlus, aktif soğutma teknolojisine sahip OnePlus 11 Concept telefonunu MWC 23 etkinliğinde tanıttı. OnePlus 11 Concept, şirketin soğutma teknolojisinde bir oyun değiştirici olduğunu söylediği Active Cryoflux’a sahiptir ve bu da sıcaklığı 2.1 dereceye kadar düşürebiliyor ve oyun sırasında kare hızını 3 ila 4 FPS artırabiliyor. OnePlus, Aktif CryoFlux’un şarj olurken sıcaklığı 1,6 derece düşürebileceğini. Böylece şarj süresinden 30 ila 45 saniye azaltabileceğini söyledi.

Active CryoFlux, ortada üst ve alt diyafram arasına sıkıştırılmış boru hatlarına bağlı endüstriyel sınıf seramik piezoelektrik mikro pompalarla çalışıyor. Mikropompa, 0,2 cm2’den daha az bir alanı kaplayarak sıvının bir telefonun ağırlığını ve kalınlığını önemli ölçüde artırmadan boru hatları etrafında dolaşımını sağlıyor.

İlginizi Çekebilir: OnePlus Ace 2 Dimensity Edition Tasarımıyla Karşınızda!

Buz gibi soğuk Aktif CryoFlux sıvısı kameradan bir hale halinde akar ve lens alanı, karmaşık bir deseni kazıyan çok hassas bir dekoratif teknik olan Guilloché gravürü ile çevrilidir. Bu işlem birkaç lüks saatin tasarımında kullanılır. Önce başka bir sektörde OnePlus, bir saatin geleneksel işçiliğinden ilham alarak teknolojideki en son gelişmelerle moda ve sanatsal bir yetenek duygusu enjekte ediyor.

The future is here.

Introducing the #OnePlus11Concept, a visionary smartphone with industry-first Active CryoFlux cooling technology. #MWC23

— OnePlus (@oneplus) February 27, 2023