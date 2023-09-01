Teknoloji dünyası son günlerde büyük etkinlikler ve güncelleme duyuruları ile hareketleniyor. Apple ve Google’ın sonbahar lansman etkinliklerinin tarihlerini açıklamasının ardından bugün OnePlus’ın da bir sonraki katlanabilir telefonu OnePlus Open için bir duyuru yapması bekleniyordu. Ancak şirket ters köşe yaparak OxygenOS 14 güncellemesiyle ilgili bir duyuru yaptı. OnePlus’ın halihazırdaki amiral gemisi olan OnePlus 11 modelinin ne zaman Android 14’e kavuşacağı açıklandı!

OnePlus 11 için Android 14 tabanlı OxygenOS 14 Güncellemesi 25 Eylül’de Sunuluyor!

OnePlus, Android 14 tabanlı kararlı OxygenOS 14 sürümünün 25 Eylül’de yayınlanacağını açıkladı. Google’ın henüz kararlı Android 14’ü yayınlamadığı düşünüldüğünde, OnePlus’ın bu zaman çizelgesi oldukça iyimser bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

Ancak Google’ın son beta güncellemeleri olan Android 14 Beta 5.1 ve Beta 5.2 sürümleri Android 14’ten çok Google Pixel Fold ve Pixel Tablet gibi modelleri iyileştirmeye yönelikti. Android 14 Beta 5 ile Android 14 sürümü bir süredir platform kararlılığına ulaşmış durumda ve OnePlus’ın da bu sürüme ait kaynak kodlarını kullanacağını söylemek mümkün.

OxygenOS 14’ün herkese açık beta sürümü ise yakın bir gelecekte OnePlus 11, OnePlus 11R ve OnePlus Nord 3 modelleri için sunulacak. Dolayısıyla bu üç cihazın da 25 Eylül’de kararlı sürüme güncellenmesi bekleniyor. Ancak, açıklamalar oldukça belirsiz olduğundan hangi modelin ilk olarak bu güncellemeyi alacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Şu an için sadece OnePlus 11 modelinin güncelleme alacağı kabul ediliyor.

OnePlus’ın OxygenOS 14’ü hızla yayınlama taahhüdü, OnePlus 11R ve Nord 3 modellerinin de güncellemeye oldukça kısa zamanda kavuşacağına işaret ediyor. Bu durum, orta sınıf cihazların da güncelleme süreçlerinin amiral gemileri kadar hızlı ve etkili olabileceğini gösteriyor. Bu, OnePlus kullanıcıları için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

OxygenOS 14, birçok önemli iyileştirmeyle geliyor. Bunlar arasında cihazın donanımının çok daha verimli kullanımını sağlayan CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch ve HyperRendering adı verilen iyileştirmeler yer alıyor. Ancak, şu an için bu iyileştirmelerin detayları henüz açıklanmış değil. OnePlus’ın bu yenilikleri nasıl uygulayacağını ve kullanıcılara ne tür avantajlar sunacağını öğrendiğimizde sizlerle paylaşacağız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni güncellemesi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!