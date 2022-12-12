OnePlus, OxygenOS 13 üretici yazılımı güncellemesini dünya çapındaki tüm OnePlus 10T kullanıcıları için yayınlıyor. OnePlus, OnePlus 10T için OxygenOS 13 betasını Ekim 2022’de sunmuştu. Bir aydan kısa bir sürede güncellemenin stabil versiyonu yayınlandı. Başta Xiaomi olmak üzere bazı şirketlerin feyz alması gereken bir süre.

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Hindistan varyantı için C.12 sürümü, küresel varyant için C.22 olan üretici yazılımı yaklaşık 5 GB boyutunda ve Android 13 tabanlı Kasım 2022 güvenlik düzeltme ekini içeriyor.

OxygenOS 13 yeni bir görünüm içeriyor. OnePlus, OxygenOS 13 ile birlikte Aquamorfik Tasarım, bir dizi yeni widget, yeni bir yazı tipi, Always-On Display’de iyileştirmeler, kişiselleştirme seçenekleri, hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar ve çok daha fazlasını sunuyor.

Bir OnePlus 10T’niz varsa, güncelleme için ayarlarınızı kontrol edin, ancak her telefona ulaşmasının birkaç gün sürebileceğini unutmayın.