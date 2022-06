OnePlus, ilk akıllı telefon modelini tanıttığı tarihte bu modelde sunduğu fiyat-performans oranı ile dikkatleri üzerine çekmiş ve kısa süre içerisinde Android işletim sistemini kullananlar arasında oldukça popüler bir marka haline gelmişti.

Samsung, LG ve HTC gibi dönemin önemli Android telefon üreticilerinin üst seviye cihazlarına oldukça yakın özellikler sunan cihazları daha uygun bir fiyatla kullanıcılarla buluşturan ve tam tabiriyle amiral gemisi katili cihazlarıyla ün yapan firma, 2021 yılında gerçekleşen OPPO ile birleşmesinin ardından bu özelliğini unutmaya yüz tutmuştu. Öyle ki, firmanın 2021 yılındaki amiral gemisi olan OnePlus 9 Pro modeli 1000 dolar barajını geçmiş ve 2021 yılının en iyi Android telefonu olarak kabul edilen Samsung’un Galaxy S21 Ultra modeline yaklaşan fiyatıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Benzer bir kaderi OnePlus 10 Pro da paylaşmış ve bu model de nispeten yüksek fiyatıyla eleştirilmişti. Son gelen haberler, OnePlus’ın OnePlus 10 serisinin yeni üyesi olması beklenen OnePlus 10T ile amiral gemisi katili segmentinde yeni bir telefon üreteceğini ve eski günlerine geri döneceğini gösteriyor!

OnePlus 10 Pro’ya Meydan Okuyacak!

Sızıntılarda “Ovaltine” kod adıyla ortaya çıkan OnePlus 10T, büyük diyebileceğimiz düz bir 6.7 inçlik bir OLED ekrana sahip olacak. Full HD+ çözünürlüğündeki bu ekranda 120 Hz ekran yenileme hızı desteği de bulunacak. Diğer OnePlus modellerinde görmeye alıştığımız ekranın sol üst köşesine konumlandırılan özçekim kamerası bu modelde ortaya taşınabilir. Bu kameranın çözünürlük değerinin ise 16 MP olması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, OnePlus 10 Pro’da QHD+ çözünürlüklü kavisli bir ekran bulunuyordu. OnePlus 10T’de ekran konusunda göze çarpan en büyük değişiklik ekran tasarımı ve çözünürlük olacakmış gibi görünüyor. Her ne kadar OnePlus 10T’de bu konularda bir gerileme varmış gibi görünse de; ekran çözünürlüğünün pile olumsuz etkisi ve kavisli ekranların kırılmaya daha yatkın olduğu göz önünde bulundurulursa, OnePlus 10T modelindeki değişimlerin olumlu yönleri olacağı da söylenebilir.

OnePlus 10T’de kesin olarak iyileşecek bir alan ise cihazın performansı olacak gibi görünüyor. Öyle ki, sızıntılara göre OnePlus 10T’de Qualcomm’un en güncel amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Plus Gen 1 kullanılacak. Snapdragon 8 Plus Gen 1, yerini aldığı Snapdragon 8 Gen 1’e kıyasla özellikle performans ve verimlilik alanlarında oldukça önemli iyileştirmeler sunduğunu söylemek mümkün.

Bu yonga setine eşlik edecek bellek kapasitesi 12 GB olurken, cihazın dahili depolama kapasitesinin ise 256 GB olacağı konuşuluyor. OnePlus 10 Pro’nun baz modelinde 8 GB bellek ve 128 GB depolama kapasitesi sunuluyordu. OnePlus 10T’nin donanım konusunda OnePlus 10 Pro’ya kesin bir üstünlüğü olacağı söylenebilir.

50 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 2 MP çözünürlüklü makro çekim kamerasına sahip olması beklenen OnePlus 10T’nin kameralarında Hasselblad imzası olmasa da kameraların oldukça iyi işlere imza atacağı konuşuluyor.

Ortalamadan biraz büyük diyebileceğimiz 4800 mAh büyüklüğündeki bir batarya ile geleceği düşünülen cihazın şarj hızının ise OnePlus 10 Pro’dan daha yüksek olması bekleniyor.

Ünlü sızıntı kaynaği IT Home’a göre cihazın fiyatı 460 dolar ile 590 dolar arasında olacak. Fiyatı ve sunduğu özellikler sayesine OnePlus 10T’nin gerçekten de firmanın özüne dönüşünün başlangıcı olacağı söylenebilir. Firmanın bu hamlesinin nedeni, OnePlus’ın kurucu ortağı olan ve sonradan OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin yönettiği Nothing firması olabilir. Zira eski OnePlus’ı özleyen kullanıcıların, Nothing Phone’a yönelmesi oldukça mümkün görünüyor ve OnePlus bu müşterileri kaybetmek istemeyecektir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus amiral gemisi katili telefonlar ürettiği döneme geri dönmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

