Hatırlarsanız ki Bu yılın Mayıs ayında dev teknoloji firması OnePlus, 10R isimli akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirket geçen hafta yaptığı açıklamalarda normalde iki farklı renk seçeneği mevcut olan cihaza bir yenisini daha ekleyerek farklı bir model adıyla satışa çıkaracağını söylemişti. Bugün ise şirketin resmi sosyal medya kaynakları telefon için resmi lansman tarihini doğruladı ve tahmin edildiği gibi cihazın ismi OnePlus 10R Prime Blue Edition oldu. Sizin için lansman tarihi ayrıntılarını ve 10R modelinin teknik özelliklerini haberimizde derledik.

OnePlus 10R Prime Blue Edition 22 Eylül Tarihinde Tanıtılacak

Something #OutOfTheBlue is coming your way to give you the smartphone experience you were always looking for! Keep an eye on @amazonIN to know more! — OnePlus India (@OnePlus_IN) September 18, 2022

Tweet’te görülebileceği gibi, OnePlus 10R Prime Blue Edition 22 Eylül’de piyasaya sürülecek. Cihaz, yerel olarak şuan sadece Hindistan’da çıksa bile internet üzerinden OnePlus resmi web sitesinden ve Amazon’dan temin edilebilecek.

OnePlus 10R Cihazının Bilinen Tüm Özellikler

OnePlus 10R’nin ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran mevcut. 1080 x 2412 piksel çözünürlük sunan bu AMOLED ekran, aynı zamanda 120Hzyenileme hızına sahip. Hemen üzerinde 16MP’lik bir selfie kamerası taşıyan bu ekran, aynı zamanda 730Hz dokunmatik yanıt hızı ile kullanıcılara sunuluyor.

Arka tarafında ana kamera olarak 50MP’lik Sony IMX766 sensörü kullanan OnePlus 10R, bu kameranın yanında bir de 8MP’lik ultra geniş açılı sensöre ve 2MP’lik bir makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8100 Max yonga setinden alan cihaz, bu işlemciyi 8GB ve 12GB seçenekli LPDDR5 RAM belleklerle destekliyor.

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