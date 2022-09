Hatırlarsanız ki Bu yılın Mayıs ayında dev teknoloji firması OnePlus, 10R isimli akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirket geçen hafta yaptığı açıklamalarda normalde iki farklı renk seçeneği mevcut olan cihaza bir yenisini daha ekleyerek farklı bir model adıyla satışa çıkaracağını söylemişti. Bugün ise şirketin resmi sosyal medya kaynakları telefon için resmi lansman tarihini doğruladı ve tahmin edildiği gibi cihazın ismi OnePlus 10R Prime Blue Edition oldu. Sizin için lansman tarihi ayrıntılarını ve 10R modelinin teknik özelliklerini haberimizde derledik.

Something #OutOfTheBlue is coming your way to give you the smartphone experience you were always looking for!

Keep an eye on @amazonIN to know more!

— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 18, 2022