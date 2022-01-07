OnePlus 10 Pro’nun Bu Teknik Özellikleri Resmi Olarak Onaylandı!

OnePlus, OnePlus 10 Pro‘nun tasarımını onayladığından beri, önümüzdeki hafta resmi olarak piyasaya sürülene kadar 2022 amiral gemisi telefonu hakkında daha fazla ayrıntı ortaya koymadan edemiyor. Teknik özellikleri, renk grupları ve daha fazlasıyla ilgili resmi ayrıntılara ek olarak şirket, görmeyi bekleyebileceğimiz öne çıkan kamera özelliklerini açıkladı ve bunlar etkileyici olabilir. İşte tüm detaylar.

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OnePlus 10 Pro Kamera Özellikleri Etkileyecek!

OnePlus 10 Pro‘nun 48MP ana kamera, 50MP ultra geniş kamera ve 8MP telefoto lens dahil olmak üzere üç arka kameraya sahip olduğu onaylandı. Tüm bunlar Hasselblad ile olan işbirliğinin sürekliliğinde devam edecek. Bu nedenle, Hasselblad’ın ikinci nesil Pro modunun tanıtımı yapılacağı doğrulandı.

🌈 OnePlus Billion Color Solution

🌷 Improved Natural Color Calibration

🦚 150° Ultra-Wide Camera Experience the Second-Generation @Hasselblad Camera for #OnePlus10Pro pic.twitter.com/oDiXe94myL — OnePlus (@oneplus) January 7, 2022

Bu mod, her üç kameranın da 12 bitlik ham fotoğraflar çekmesini sağlayacak. Aynı zamanda hem JPEG hem de RAW fotoğrafları çekmenize olanak tanıyan RAW+ modunu da destekler. Modun, yüksek kaliteli bir görüntü için daha iyi dinamik aralık ve daha az gürültü sağlaması bekleniyor.

Ultra geniş kamera, 150 derecelik bir görüş alanına ulaşır ve son Realme GT 2 Pro ve iQOO 9 serisine benzer bir Balık Gözü modunu destekleyecek.

OnePlus 10 Pro, her üç kamerada da 10 bit renkli fotoğrafçılığı destekleyecek olan OnePlus Billion Color Solution desteğiyle birlikte gelecek. Bu, DCI-P3 renk gamında %25’lik bir artışla sonuçlanacaktır. Ardından, video çekimi sırasında veya öncesinde deklanşör hızını, ISO’yu ve daha fazlasını ayarlayacak Film modu vardır. Kolay düzenleme, daha iyi dinamik aralık ve daha fazlası için kullanıcının önceden ayarlanmış herhangi bir resim profili olmadan LOG formatında film çekmesini sağlar.

Görünüşe göre, bu kamera özellikleri etkileyici görünüyor ve sonunda OnePlus‘ın kamera oyununu yükseltebilir. Bununla birlikte, bu kameraların gerçek hayatta gerçekte nasıl performans gösterdiğini beklemek gerekecek.

Diğer OnePlus 10 Pro Ayrıntıları

OnePlus 10 Pro‘nun en yeni Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 120Hz Fluid AMOLED ekran, 80W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ve 50W AirVOOC kablosuz şarj ile güçlendirildiği onaylandı. Cihaz Android 12 tabanlı OxygenOS 12‘yi çalıştıracak.

Büyük kare şekilli kamera tümseği ve delikli ekrana sahip yeni bir tasarım da onaylandı. Ayrıca telefon Volkanik Siyah ve Zümrüt Orman renklerinde seçenekleri sunacak.

OnePlus 10 Pro‘ya, Pro varyantına benzer olması beklenen OnePlus 10‘un eşlik etmesi bekleniyor. Telefonlar 11 Ocak‘ta Çin’de piyasaya sürülecek ve hemen ardından küresel bir sürüm yayınlanacak.