TOGG gibi doğuştan elektrikli marka! | Vinfast standı #CES2022

Vinfast standını CES 2022 kapsamında ziyaret ettik. Vietnam merkezli ve 2017 yılında kurulan markanın VF5, VF6, VF7, VF8 ve VF9 modellerine göz atıyoruz.

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Ülkemizin markası TOGG gibi doğuştan elektrikli doğan Vinfast, 2018 yılında Lux modeli ile Paris Motor Fuarı’nda lansmanını yapmıştı. Ardından Lux 2.0’ı duyuran marka 2020 yılında Vietnam’ın en çok satan markaları arasına girdi.

2022 yılıyla itibaren Avrupa, Amerika ve Kanada bölgesinde de satışlara başayacacak olan Vinfast’ın dünya genelinde nasıl bir ilgi göreceği merak konusu.