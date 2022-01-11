OnePlus 10 Pro Tanıtıldı! | Peki Beklediğimiz Kadar İyi Mi?

OnePlus hayranlarının gözü, uzun bir süredir 10 Pro modeliyle ilgili gelişmelerdeydi. Markanın severlerinin sabırsızlıkla beklediği lansman günü ise geldi çattı. Bugün Çin’de gerçekleştirilen lansmanla tanıtılan OnePlus 10 Pro, bakalım bizlere neler sunuyor.

İlginizi çekebilir: OnePlus 10 Pro Tanıtıldı! Yenilikler Neler?

OnePlus 10 Pro, hangi yeniliklerle geliyor

Oneplus 9 Pro modeliyle birlikte kamerada Hasselblad ile çalışan marka 10 Pro modelinde de yine bu iş birliğini devam ettiriyor. Tasarım kısmında 9 Pro’ya göre daha farklı bir arka tasarım sunarken genel itibariyle 7 Pro, 8 Pro, 9 Pro modelleriyle aynı tasarım dilini koruyor. En kalın noktasında 8,55mm kalınlıkta olan akıllı telefon 200,5 gram ağırlığıyla da bir amiral gemisi telefonun ortalama ağrılığında olduğunu gösteriyor.

2022 yılında çıkacak olan neredeyse tüm akıllı telefonlar gibi OnePlus’da Snapdragon’un en son çıkan ve en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden gücünü alıyor. Google ve Samsung’un 2022 senesi içerisindeki amiral gemisi akıllı telefonlarını henüz görememiş olsak da genele itibariyle en çok sevilen ve güvenilen işlemci olarak görülüyor. LPDDR5 ile birlikte 8 GB RAM ve 12 GB RAM’li versiyonlarını seçebiliyorsunuz. Ayrıca UFS 3.1 teknolojisine sahip olan 128GB depolama veya 256GB depolama ile birlikte satın alabiliyorsunuz. Ancak microSD kart ile hafıza arttırma yapamıyorsunuz. Yani performans kısmında OnePlus amiral gemisi cihazlar arasında yine en iddialı modellerden birisi olmuş gibi görünüyor.

Daha önceki modellerde olduğu gibi 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ 2K (1440p) çözünürlüğünde LTPO 2.0 ile birlikte 120Hz ekran tazeleme oranına sahip E4 AMOLED panele sahip olan bir ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

Çin’de, OnePlus 10 Pro’nun fiyatı 8GB/128GB varyantı için 4.699 yuan (~737$), 8GB/256GB modeli için 4.999 yuan (~785$) ve 12GB/256GB varyantı için 5.299 yuan (~832$) olarak açıklandı. Yakın zamanda global marketlerde (ABD, Avrupa, Hindistan vb) de satışa çıkacak. Fiyatları birebir açıklanan fiyatlar olmasa da Çin fiyatlarına yakın bir fiyatla satışa çıkacağı biliniyor. Ayrıca OnePlus’ın, standart model 10 hakkında herhangi bir tanıtım yapmadığını da hatırlatalım.