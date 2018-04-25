OneDrive mobil uygulaması arayüzünü güncelledi

OneDrive mobil uygulaması arayüzünü güncelledi

25 Nisan, 2018 Güncelleme, Mobil, Uygulama 0 yorumlar

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Microsoft firması bugün OneDrive mobil uygulaması için ana değişikliklere yer veren güncellemesini yayımladı. Uygulamanın sunduğu birleşik paylaşım tecrübesini tüm platformlara taşıma amacı güden firma bu bağlamda uygulamanın iOS ve Android versiyonları güncellendi.

OneDrive mobil

Bilgileri Microsoft’un topluluk forumlarında paylaşılan güncelleme sayesinde artık iOS, Android ve Mac cihazlar da OneDrive üzerinden kolayca paylaşım yapabilecekler. Yeni paylaşım deneyimi bir süredir uygulamanın web ve masaüstü versiyonlarında zaten geçerliydi. Yakın zamanda Oreo desteği de almış olan OneDrive her iki mobil işletim sistemi için son hazırlıklarını tamamlamış anlaşılan.

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