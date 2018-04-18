Microsoft’un bultu depolama servisi Microsoft OneDrive aldığı yeni güncelleme ile Android cihazların en son versiyon işletim sistemi olan Oreo’ya %100 destek sağlar hale geldi. Sadece Android kullanıcılarına özel olan güncellemede yanlışlıkla silinen dosyaların, büyük sayıda da olsa, geri getirilmesini sağlıyor. OneDrive for Android olarak adlandırılan güncelleme bahsettiğimiz gibi bir durum meydana gelirse kullanıcıyı uyarıp ne yapmak istediğini soracak.

Microsoft OneDrive uyumluluk yamasından sonra kalan hataları da temizledi

Ufak bir detayı hatırlatalım bu güncelleme ile OneDrive %100 olarak Android Oreo ile uyumlu hale geldi. Lakin uygulama çok daha öncesinden Android O uyumluluk yamasını yayımlamış ve bildirim kanalları ile arka plan pil optimizasyonunu getirmişti. Şimdi ise geride kalan tüm hatalar temzilenerek tam uyumlu halini aldı.