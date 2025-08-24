One UI 8 güncellemesi Samsung kullanıcılarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Android 16 tabanlı bu yeni arayüz, hem tasarımsal değişiklikler hem de yapay zekâ entegrasyonlarıyla dikkat çekiyor. Peki One UI 8 kimlere gelecek, hangi cihazlar bu yenilikten mahrum kalacak? Türkiye’deki Galaxy kullanıcıları için sürprizler mi, yoksa hayal kırıklıkları mı var?

One UI 8 testleri başladı! Eski cihazlara kötü haber!

One UI 8, Samsung’un en güncel katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile kutudan çıkar çıkmaz kullanıma sunuldu. Ancak asıl dikkat çeken nokta, şirketin daha eski cihazlarda da One UI 8 testlerine başlaması oldu.

Sızdırılan raporlara göre Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S10 serisi ve bazı A serisi modellerde farklı beta sürümleri deneniyor. İlginç olan ise resmi beta programına dahil olmayan cihazlarda bile One UI 8 izlerinin görülmesi.

Ne yazık ki Galaxy S21 sahipleri için tablo pek de parlak görünmüyor. Daha önce Galaxy S20 serisi One UI 7 güncellemesini alamamıştı, bu kez de Galaxy S21 kullanıcılarının One UI 8 dışında bırakılması bekleniyor. Samsung’un dört yıl büyük güncelleme sözünü dikkate aldığımızda bu durum şaşırtıcı değil ama kullanıcıların hayal kırıklığı yaşaması kaçınılmaz.

Yeni sürüm, tasarım tarafında da yeniliklerle geliyor. One UI arayüzünde simgeler daha yuvarlatılmış, animasyonlar çok daha akıcı hale getirilmiş. Menü yapısında ise daha tutarlı bir düzen sunuluyor.

Özellikle yapay zekâ destekli öneriler ve arka planda enerji optimizasyonları sayesinde One UI, sadece estetik değil performans anlamında da ciddi bir gelişim vadediyor. Türkiye’de telefonlarını uzun süre kullanmak zorunda kalan kullanıcılar için bu tür performans artışları oldukça kritik.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni One UI arayüzünün Türkiye'deki kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?