One UI’nin yaklaşan One UI 7 güncellemesiyle birlikte One UI 7 uygulama kilidi özelliğine sahip olması bekleniyor. Haber, X’teki (eski adıyla Twitter) ihbarcı Tarun Vats’tan geliyor. Bu, One UI’ya tamamen yeni bir eklenti olmayacak ve belirli bölgelerdeki önceki One UI sürümlerinde zaten mevcuttu. Apple’ın benzer işlevsellik geliştirmesi, Samsung’u One UI 7 için uygulama kilidi geliştirmeye motive etmiş olabilir.

One UI 7 uygulama kilidi özelliği ile gelecek

Uygulama Kilidi özelliği şu anda One UI 6’da eksik. One UI’nin geliştirilmemiş bir sürümünde mevcut olan özelliği gösteren bir ekran görüntüsü mevcut. Bu, Ayarlar uygulamasındaki Gelişmiş Özellikler bölümünün altında yer alıyor. Şu anda One UI 6.1 üzerinde çalışan cihazlarda Gelişmiş Özellikler bölümündeki Dual Messenger’ın altında “One UI 7 uygulama kilidi” özelliğini göremeyeceksiniz.

Uygulamalarınızı, belgelerinizi ve dosyalarınızı Güvenli Klasör’de hâlâ gizleyebilirsiniz. Özelliği ilk kez kurmanız ve o uygulamanın yeni bir örneğini yüklemeniz yeterli olacaktır. Ancak tüm kurulum sürecini tamamlamak istemiyorsanız ve yalnızca basit bir uygulama kilidi istiyorsanız, “One UI 7 uygulama kilidi” özelliği tam size göre olabilir.

Şu anda One UI’da Samsung Pass, Otomatik Engelleyici, Güvenli Klasör ve Özel Paylaşım gibi birkaç benzer yararlı özellik daha bulunmaktadır. Ancak, “One UI 7 uygulama kilidi” özelliği şu anda geliştirilme aşamasındadır ve şirket bu özelliği yaklaşan One UI 7’de sunabilir veya sunmayabilir.

Bu yeni gelişmenin One UI 7 ile gelmesi, kullanıcıların uygulama güvenliğini artıracak ve daha kolay erişim sağlayacak. One UI 7 uygulama kilidi, One UI kullanıcıları için beklenen bir yenilik olabilir ve güncelleme ile ilgili heyecanı artırabilir.