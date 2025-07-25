Samsung tarafından sunulan en son yazılım güncellemesi olan One UI 7, teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Milyonlarca kullanıcının merakla yüklediği bu yeni sürüm, özellikle bazı Galaxy kullanıcılarının canını sıkan bir sorunu beraberinde getirdi. Kullanıcı raporlarına göre, belirli kullanım senaryoları sonrasında ekranda beliren ince siyah bir çizgi, cihaz sahiplerini endişelendiriyor. Bu durum, teknoloji forumlarında ve sosyal medyada One UI 7 siyah çizgi hatası olarak hızla yayıldı ve geniş bir kitle tarafından konuşulmaya başlandı.

One UI 7 Siyah Çizgi Hatası Nedir?

Bu can sıkıcı sorun, büyük oranda Samsung’un katlanabilir ekran teknolojisine sahip Galaxy Z Flip serisi cihazlarında gözlemleniyor. Kullanıcıların aktardığına göre One UI 7 siyah çizgi hatası, genellikle telefon ekranını harici bir monitöre veya televizyona yansıtmak için kullanılan Smart View özelliğiyle tetikleniyor. Özellikle “Bağlı cihazda tam ekran” modu aktifken Smart View bağlantısı kesildiğinde ve telefon katlandığında, ana ekranda bu gizemli siyah çizgi beliriyor. Bu durum, ilk bakışta bir donanım arızası gibi görünse de durumun tamamen yazılımsal olduğu anlaşıldı.

Samsung cephesinden gelen resmi açıklamalar, kullanıcıların yüreğine su serpti. Şirket, sorunun farkında olduğunu ve bunun fiziksel bir hasar olmadığını doğruladı. Yapılan incelemelere göre One UI 7 siyah çizgi hatası, katlanabilir ekranın davranış biçimi ile Smart View uygulamasının ekran oranı ayarları arasındaki bir etkileşimden kaynaklanan bir yazılım hatası olarak tanımlandı. Çizginin bir süre sonra kendiliğinden kaybolması, sorunun geçici olduğunu kanıtlasa da görsel bir kusur olarak kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor.

One UI 7 Siyah Çizgi Hatası Çözümü

Samsung, sorunu kalıcı olarak ortadan kaldıracak bir yazılım düzeltmesi üzerinde çalıştığını ve bunu gelecek bir OTA güncellemesi ile yayınlayacağını duyurdu. Ancak bu güncelleme gelene kadar kullanıcıların mağduriyetini gidermek için geçici bir çözüm yöntemi de paylaşıldı. Bu can sıkıcı One UI 7 siyah çizgi hatası ile karşılaşmak istemeyen kullanıcıların, basit bir ayar değişikliği yapması yeterli oluyor. Bu yöntem, kalıcı yama dağıtılana kadar sorunu tamamen engelliyor.

Geçici çözüm için kullanıcıların Smart View özelliğini kullanırken ekran oranı ayarını “Bağlı cihazda tam ekran” yerine “Telefonda tam ekran” olarak değiştirmesi gerekiyor. Bu ayara, Hızlı Ayarlar menüsünden Smart View simgesine dokunup bağlantı kurulduktan sonra açılan menüden ulaşmak mümkün. Ek olarak, Galaxy Z Flip modelini katlamadan önce Smart View özelliğini manuel olarak kapatmak da One UI 7 siyah çizgi hatası sorununu önlemeye yardımcı olan bir diğer etkili yöntem. Kalıcı çözüm geldiğinde ise kullanıcılar Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle adımlarını izleyerek güncellemeyi kurabilecek ve sorunu tamamen ortadan kaldırabilecek. Sorun yaşamaya devam eden kullanıcılar için ise Samsung Destek birimi yardımcı olmaya hazır.

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Siz One UI 7 siyah çizgi hatası hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.