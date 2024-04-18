Samsung’un popüler Android görünümü One UI, yeni sürümü 6.1 ile güncelleniyor. Bu güncelleme, performans artışı ve yeni özelliklerle birlikte geliyor, ancak dağıtım kademeli olarak gerçekleşiyor.

One UI 6.1 Güncellemesi Almış Olan Cihazlar

One UI 6.1 güncellemesi şu anda belirli Galaxy cihazlarına gönderiliyor. Bu güncellemeyi bekleyenler için, güncellemeyi halihazırda almış olan cihazların bir listesi sunuldu:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Samsung, güncellemeyi toplu olarak dağıttığı için güncelleme tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmayabilir. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle bölümünü düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu sayede cihazınıza güncelleme geldiğinde hemen indirip yükleyebilirsiniz.

One UI 6.1 Alacak Telefonlar

Güncellemeyi almış olan cihazlara ek olarak, güncellemeyi alacak olan telefonlar da var. Henüz birçok amiral gemisi ve orta seviye telefon bu güncellemeyi almamış durumda. Aşağıda güncellemeyi alması beklenen cihazların bir listesini de bulabilirsiniz.

İşte One UI 6.1 Alacak Telefonlar

Galaxy S serisi

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 / S22+ / S23 Ultra

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 / Tab S9+ / Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 / A52 5G / A52s 5G

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 / A15 5G

Galaxy A14 / A14 5G

Galaxy A13

Galaxy A05s

Galaxy A04 / A04s

Galaxy M serisi

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5 Pro

Galaxy Xcover 6 Pro

Samsung’un One UI 6.1 güncellemesi, belirli Galaxy cihazlarında kullanıcılara sunulmaya başlandı. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, performans artışı ve yeni özelliklerle cihazlarını daha da geliştirebilecekler. Bununla beraber Galaxy S22 serisi gibi birçok akıllı telefona da Galaxy AI güncellemesi gelmiş olacak.

Bizler de yeni güncellemenin getireceği yenilikleri merakla bekliyoruz. Bakalım Samsung cephesi bu güncellemede neler sunacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy AI özellikleri için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!