Samsung’un popüler Android görünümü One UI, yeni sürümü 6.1 ile güncelleniyor. Bu güncelleme, performans artışı ve yeni özelliklerle birlikte geliyor, ancak dağıtım kademeli olarak gerçekleşiyor.
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One UI 6.1 Güncellemesi Almış Olan Cihazlar
One UI 6.1 güncellemesi şu anda belirli Galaxy cihazlarına gönderiliyor. Bu güncellemeyi bekleyenler için, güncellemeyi halihazırda almış olan cihazların bir listesi sunuldu:
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
Samsung, güncellemeyi toplu olarak dağıttığı için güncelleme tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmayabilir. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle bölümünü düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu sayede cihazınıza güncelleme geldiğinde hemen indirip yükleyebilirsiniz.
One UI 6.1 Alacak Telefonlar
Güncellemeyi almış olan cihazlara ek olarak, güncellemeyi alacak olan telefonlar da var. Henüz birçok amiral gemisi ve orta seviye telefon bu güncellemeyi almamış durumda. Aşağıda güncellemeyi alması beklenen cihazların bir listesini de bulabilirsiniz.
İşte One UI 6.1 Alacak Telefonlar
Galaxy S serisi
- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 / S22+ / S23 Ultra
- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 / Tab S9+ / Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra
- Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A52 / A52 5G / A52s 5G
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 / A15 5G
- Galaxy A14 / A14 5G
- Galaxy A13
- Galaxy A05s
- Galaxy A04 / A04s
Galaxy M serisi
- Galaxy M54
- Galaxy M53 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M23
Galaxy F serisi
- Galaxy F54
- Galaxy F23
- Galaxy F14 5G
Galaxy Xcover serisi
- Galaxy Xcover 5 Pro
- Galaxy Xcover 6 Pro
Samsung’un One UI 6.1 güncellemesi, belirli Galaxy cihazlarında kullanıcılara sunulmaya başlandı. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, performans artışı ve yeni özelliklerle cihazlarını daha da geliştirebilecekler. Bununla beraber Galaxy S22 serisi gibi birçok akıllı telefona da Galaxy AI güncellemesi gelmiş olacak.
Bizler de yeni güncellemenin getireceği yenilikleri merakla bekliyoruz. Bakalım Samsung cephesi bu güncellemede neler sunacak.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy AI özellikleri için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!