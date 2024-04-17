Boring Phone adlı verilen ve telefon bağımlılığını bırakmanızı sağlayacak olan “Sıkıcı Telefon” tanıtıldı. Yaratıcılık firması Bodega ve bira markası olan Heineken, Boring Phone adını verdikleri telefonu piyasaya sürmek için işbirliği yapıyor.

Heineken ve Bodega, Boring Phone Modelini Piyasaya Sürdü

Bir bira markası ve yaratıcılık firmasının bir araya gelerek cep telefonu üretmesi oldukça ilginç görünebilir, ancak Heineken ve Bodega, sıradışı bir proje olan Boring Phone’u hayata geçiriyorlar.

Bu telefon, birçok kişinin Nokia olarak da bildiği HMD tarafından üretildi ve sadece 5.000 adetle sınırlı olacak; bu cihazlar tamamıyla çekilişlerin bir parçası olarak dağıtılacak.

Boring Phone, isminde de belirtildiği gibi sıkıcı olmayı amaçlıyor. Bu telefonun özellikleri, dikkati dağıtacak hiçbir üçüncü taraf uygulaması veya internet erişimi olmamasıyla öne çıkıyor.

Şeffaf kasası ve özel monokrom temasıyla Nokia 2660 Flip modelinden esinlenen Boring Phone, basitlik ve kullanım kolaylığına odaklanıyor.

Boring Phone’un teknik özellikleri oldukça minimalist. 2,8 inçlik QVGA ana ekranı ve 1,77 inçlik kapak ekranı bulunuyor. Arka tarafta, LED flaşlı 0,3 MP kamera yer alırken yazılım tarafında Mocor RTOS kullanılmış.

Telefon, kullanıcıların nostaljik bir deneyim yaşamalarını sağlamak için içinde klasik Snake oyununa da yer veriyor. Ayrıca, FM radyo ve kulaklık girişi gibi temel özelliklere sahip.

Cihaz, çağın gereksinimlerine uygun olarak 4G bağlantısını destekliyor ve çift SIM kart yuvasına sahip. Dahili depolama alanı 128 MB’dir ancak microSD kart yuvası sayesinde bu alan genişletilebiliyor.

Telefonun çıkarılabilir 1.450mAh bataryası, 3G/4G ağlarında uzun bekleme süreleri ve konuşma süresi vaat ediyor. Artık pili çıkarılamayan telefonlar gördüğümüz çağda, bu cihaz her yönüyle ilginç bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Heineken ve Bodega’nın ortak projesi olan telefon, teknoloji dünyasında sıradışı bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Bu minimalist telefon, günümüzün karmaşık teknoloji dünyasından kaçmak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Sıkıcı Telefon gerçekten sıkıcı mı, yoksa sadece nostaljik mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!