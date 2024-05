Samsung cephesinin bir sonraki büyük Wear OS 5 tabanlı akıllı saat güncellemesi olan One UI 6 Watch için sürpriz bilgiler geldi. Google, kısa süre önce düzenlenen I/O 2024 geliştirici konferansında Wear OS 5 güncellemesini tanıttı. Yeni işletim sistemiyle ilgili bilinen en önemli şey, Samsung’un Galaxy Watch 7 modellerinin bu özellikleri dünyaya ilk tanıtacak cihazlar arasında yer alması. Samsung, akıllı saatlerinde Wear OS tabanlı One UI sürümlerini kullanmaya devam ediyor ve One UI 6 Watch beta sürümünü yayınlamaya yakın görünüyor.

One UI 6 Watch Beta Sürümü Yakında Kullanıma Sunulacak: Galaxy Watch 7 ile Gelebilir

X’te bir sızıntı kaynağı, Samsung Kore’nin One UI beta sayfasından bir görüntü paylaştı ve bu görüntü, One UI 6 Watch beta için bir sayfayı gösteriyor. Google I/O 2024’ten hemen önce Galaxy Watch 6 için Wear OS 5 sürümünün geliştirildiği yönündeki raporlar göz önüne alındığında, bu pek de şaşırtıcı değil.

Geçen yıl, Samsung’un One UI 5 Watch beta sürümünde bazı zorluklar yaşadığı, ancak Haziran ayı başında bu sürümü kullanıma sunduğu biliniyor. Bu yıl da benzer bir zaman çizelgesi izlenirse, Samsung’un bu yaz yeni beta sürümü kullanıma sunması bekleniyor. Yani her şey plana uygun giderse Samsung Galaxy Watch için One UI 6 Watch Beta önümüzdeki haftalarda yayınlanabilir.

Samsung’un 2023’te izlediğine benzer bir yol izlediğini varsayarsak, yeni sürümün kararlı hali Galaxy Watch 7 ile beraber piyasaya sürülecek. Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 4 serisi gibi akıllı saatlerin de bu yeni yazılımla uyumlu olması bekleniyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentilere göre, Samsung’un Galaxy Watch 7 serisini 10 Temmuz’da Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı ve bu etkinlikte ayrıca Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerini de sergileyeceği belirtiliyor. Ayrıca, Samsung’un bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy Ring akıllı yüzüğü de resmen satışa sunması bekleniyor.

Wear OS 5 Güncellemesi Neler Sunuyor? One UI 6 Watch Neler Sunacak?

Yeni Wear OS 5 yazılımı, Android’in Kimlik Bilgileri Yöneticisi ile birlikte daha kolay oturum açma imkanı sunuyor. Bu, şifreler, geçiş anahtarları veya Google ile Oturum Aç seçeneği kullanılarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, Google’ın Wear OS 5 ile saat yüzü formatında yaptığı değişiklikler sayesinde platforma yeni görsel öğeler ve ek saat yüzü özelleştirmeleri getiriliyor. Google, Wear OS 5’in önceki sürümlere göre %20 daha az güç tüketeceğini de belirtiyor, ki bu en çok beklenen yeniliklerden biri.

Samsung Galaxy Watch 7 serisi, ise benzersiz tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Wear OS 5’in sağladığı yeniliklerle birleşen One UI 6 Watch, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirecek. Bu yaz, Samsung kullanıcıları için oldukça heyecan verici geçeceğe benziyor. Wear OS 5’in getirdiği yenilikler ve Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı saati, teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

