One U 6 Watch beta nihayet çıktı. Samsung’un Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Watch 7 serisi, teknoloji meraklıları tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, Samsung güncelleme haberi geldi. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılara bakarak, yeni akıllı saatin hangi özelliklerle geleceğini az çık biliyoruz. Ancak, özellikle One UI 6 Watch güncellemesi ile ilgili beklentiler oldukça yüksek. Yeni Galaxy Watch güncellemesi harikalar getiriyor. İşte WearOS 5 tabanlı One U 6 Watch beta yenilikleri.

One UI 6 Watch Beta Yenilikleri: Kullanıcı Arayüzü Değişiklikleri ve Yeni Uygulamalar

Samsung, One UI 6 Watch beta programını 12 Haziran 2024 tarihinde ABD ve Güney Kore’deki Galaxy Watch 6 kullanıcıları için başlattı. Yakında Galaxy Watch 5 kullanıcılarına da açılması beklenen One UI 6 Watch beta programı, kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler ve iyileştirmeler sunuyor.

Dikkat çeken yenilikler arasında şunlar var:

Şeffaf ve bulanık arka planlara sahip yeni uygulama çekmecesi

Yeni Find My uygulaması

Geliştirilmiş kutucuklar

WearOS 5 tabanlı One U 6 Watch beta

sürümünde görülen diğer yenilikler arasında, akıllı saatinizi şarj ederken görülen yeni animasyon ve daha iyi bir yazı tipi yer alıyor. Bu değişiklikler, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Hareket kontrolü de One UI 6 Watch ile daha geniş bir odak noktası haline geliyor. Saati sıkma ve bilek hareketleriyle ekrana dokunmadan gezinme gibi özellikler, artık daha evrensel hale geliyor. Bu özellikler, kullanıcılara daha hızlı ve verimli bir etkileşim imkanı sunuyor.

Son gelen bilgilere göre, Galaxy Wearable uygulaması da bazı önemli değişiklikler içeriyor. Yeni arayüz, daha temiz ve organize bir görünüm sunarken, sahip olduğunuz saatin kasasını da gösteriyor. Ayrıca, One UI 6 Watch’ta her zaman açık ekranın dokunmaya duyarlı olması gibi özellikler de var.

Galaxy Watch 7 serisinin 10 Temmuz 2024’te yapılacak etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlikte, One UI 6 Watch‘un son sürümü ve tüm yenilikler hakkında daha fazla bilgi edinme şansına sahip olacağız. Samsung’un bu yeni akıllı saati, özellikle yazılım güncellemeleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekecek gibi görünüyor. One UI 6 Watch beta, şimdiden akıllı saat kullanıcıları arasında büyük ilgi çekmiş gibi duruyor.

