Samsung bir süredir Galaxy S24 serisi üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda Galaxy S24 hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S24 Ultra hakkında yeni bir sızıntı mevcut. Detaylara bakalım.

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Sızıntı kamera tarafından geliyor. Sızıntıya göre Galaxy S24 Ultra 50 MP çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip bir telefoto kameraya sahip olacak. Bundan önceki nesil olan Galaxy S23 Ultra’da 10 MP çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip bir telefoto kamera kullanılıyordu.

*Soldan sağa: Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23

Bundan önceki sızıntılarda Galaxy S24 hakkında birçok bilgi edinmiştik. Önceki sızıntılara göre Galaxy S24 Exynos 2400 yonga seti ile gelecek. Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.

Samsung’un S serisinde Exynos yonga seti kullanması ve batarya tarafında düşük şarj hızlarının bulunması her daim şikayetlere sebep olmuştu. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanıldığında artık S serisinde Exynos yonga seti görmeyeceğiz diye sevinmişlerdi. Bu bağlamda Samsung, S24 serisi ile birlikte Exynos yonga setine geri dönse de batarya tarafında iyileştirmeler yapıyor. Peki siz Samsung’un yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S24 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.