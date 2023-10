Samsung, kendi özgün kullanıcı arayüzü One UI’ın en son sürümü olan One UI 6.0 üzerinde çalışıyor. Yeni sürüm, bir dizi değişiklik ve özellik içeriyor ve şu anda birçok Samsung Galaxy akıllı telefonunda beta testi aşamasında bulunuyor. Ancak One UI 6.0 beta 6 güncellemesi, Galaxy S23 serisinde önemli bir hataya neden oluyor!

One UI 6.0 Beta Güncellemesi Galaxy S23 Serisi İçin Expert RAW Uygulamasını Bozuyor!

Birkaç gün önce One UI 6.0 Beta 6 güncellemesi yayınlandıktan sonra, bazı kullanıcılar Samsung Expert RAW uygulamasıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Kullanıcılar uygulamayı açmaya çalıştıklarında bir güncelleme isteği alıyorlar.

Sorunu Kore’deki Samsung Topluluğu’ndan bu sorunu bildiren birkaç rapor geldi ve sorunun Galaxy S23 serisi cihazlarda olduğu doğrulandı. Sorunun kaynağı olarak yeni beta güncellemesi gösteriliyor.

Samsung’un Kamera Sorumlusu, sorunu çözmek için yeni bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ancak, güncelleme için kesin bir tarih verilmedi. Yine de sorunun mümkün olan en kısa sürede giderilmesi bekleniyor. Zira Galaxy S23 serisi kamera konusunda iddialı bir model ve birçok kullanıcı bu amiral gemisinde Expert RAW kamera uygulamasını sıklıkla kullanıyor.

One UI 6.0 güncellemesi, bir dizi yeni özelliği içeriyor. Hızlı Panel, hızlı Parlaklık Kontrolü, Dinamik Kilit Ekranı ve daha fazlası bu güncelleme ile kullanıcılara sunuluyor.

Samsung, Galaxy S23 için One UI 6.0 Beta programı üzerinde çalışmalarına devam ediyor ve cihazın kararlı One UI 6.0 sürümüne yaklaşıyor. Program, Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G gibi diğer bazı cihazlar için de geçerli. Beta testi süreci devam ediyor ve kullanıcılar güncellemeyi beklemeye devam ediyor.

Galaxy S23 serisine ZWJ6 sürüm kodu ile birlikte gelen son güncelleme 900 MB büyüklüğünde. Güncelleme ile birlikte dokunma hassasiyeti ve genel yazılım kararlılığı düzeltiliyor. Güncelleme şimdilik Hindistan bölgesi için kullanıma sunuluyor. İlerleyen zamanlarda diğer ülkelere de gelecektir. Güncelleme beta sürüm olmasından dolayı kararlılık problemleri içerebilir.

Samsung Galaxy S23 Neler Sunuyor?

6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB LPDDR5X RAM

128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Ağırlık: 167g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya

