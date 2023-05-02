Google’ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen Android 14 işletim sistemi güncellemesiyle birlikte Samsung da yeni One UI 6.0 arayüzünü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Ancak Samsung’un bazı eski model akıllı telefonları yeni güncellemeyi alamayacak.

Samsung’un güncelleme politikasına göre, şirketin amiral gemisi Galaxy S ve Galaxy Note serisi akıllı telefonları ile Galaxy A serisinin bazı modelleri Android 14 güncellemesini almaya hak kazandı. Galaxy S21 serisi, Galaxy S22 serisi ve Galaxy A33, A52, A72 modelleri Android 14 güncellemesini alacak Samsung telefonları arasında yer alıyor.

Samsung’un güncelleme takvimine göre, Android 14 güncellemesi ile One UI 6.0 arayüzü önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak. Güncelleme öncelikle Samsung’un amiral gemisi ve orta segment akıllı telefon modellerine dağıtılacak, ardından diğer uyumlu cihazlara yayılacak.

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Galaxy S10 serisi, Galaxy Note 10 serisi, Galaxy A50, A60 ve daha eski modeller Android 14 güncellemesi alamayacak Samsung telefonları arasında bulunuyor. Bu telefonlar için Android desteği sona erecek ve güncellemeler sona olarak da dağıtılmayacak. Kullanıcılara daha yeni bir Samsung telefonu satın almaları öneriliyor.

Android 14 tabanlı One UI 6.0 alamayacak Samsung modellerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

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