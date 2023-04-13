Yakın tarihli bir rapor Asus‘un Zenfone 10‘u 2023’ün dördüncü çeyreğinde duyuracağını iddia etti. Raporda ayrıca amiral gemisi telefonun temel özellikleri de açıklandı. Görünüşe göre Tayvanlı şirket Zenfone 10’u resmi duyurusundan çok önce dahili olarak test ediyor olabilir. En son sızıntılara göre telefon, Geekbench 6 kıyaslama platformunda ASUS_AI2302 model numarasıyla göründü.

Donanım kanadına bakacak olursak Asus Zenfone 10’un Geekbench listelemesi, Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformundan güç aldığını gösteriyor. Listelemede yonga setinin adı açıkça belirtilmiyor. Ancak, listelemede belirtilen CPU ve GPU ayrıntıları Zenfone 10’un SD8G2 çipine sahip olduğunu doğruladı.

Zenfone 10’un Geekbench görünümü, 16 GB RAM ile donatıldığını gösteriyor. Android 13 işletim sistemi ile beraber gelecek olan telefon, Geekbench 6’nın tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde Zenfone 10 sırasıyla 2008 ve 5454 puan aldı.

Asus Zenfone 10 özellikleri (söylentiler)

Yakın tarihli bir sızıntıya göre Asus Zenfone 10, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç AMOLED panel ile gelecek. Önceki Zenfone amiral gemileri daha küçük ekranlara sahip kompakt cihazlardı. Ancak, Galaxy S23’ten daha büyük bir ekran boyutuna sahip Zenfone 10’un artık kompakt bir amiral gemisi telefon olmayacağı görülüyor.

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Snapdragon 8 Gen 2 destekli cihazın 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Her iki modelde de 16 GB RAM bulunması bekleniyor.

ZenFone 10, 67W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh bataryaya sahip olacak. Arka kurulumunun OIS destekli 200 megapiksel birincil kameraya sahip olması muhtemeldir.