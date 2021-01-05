One Outlook ile Microsoft, farklı e-posta programlarını birleştirecek

Microsoft, Windows ve Mac için olan Outlook uygulamasının tek bir versiyonunu (One Outlook) çıkarmaya uğraşıyor. Bu uygulama Windows 10 sistemindeki varsayılan Mail ve Takvim uygulamasının da yerini alacak.

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Windows Central tarafından gelen bilgilere göre yeni kullanılacak olan sistem “Monarch” kod adına sahip. Ara yüzde ise mevcut Outlook Web uygulaması temel alınacak.

Monarch Projesi, Microsoft’un geçen sene bahsettiği “One Outlook” düşüncesinin son hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Böylece firma bu düşüncenin bir parçası olarak; bilgisayarlar, Mac cihazlar ve internet platformlarında çalışacak tek bir Outlook hizmeti sunacak. Yani Outlook Web, Windows için Outlook Win32, Mac için Outlook ve yine Windows 10’daki E-Posta ve Takvim uygulamalarını tek bir yerde toplamış olacak. Tamamlandığında ise platformdan bağımsız bir şekilde aynı hizmeti ve deneyimi kullanıcılara sunacak.

One Outlook, daha kompakt bir deneyim getiriyor

Farklı işletim sistemlerinde kullanılabilecek olmasının yanında, Monarch aynı zamanda çok daha az bir alan kaplayacak. Yine hem ücretsiz kullanıcılara hem de iş için kullanan kişilere de ulaşılabilir durumda olacak.

Microsoft firması Monarch’ı çalışacağı sistemlere uyumlu hale getirirken uygulamayı platformlar arasında stabil tutmak için çaba sarf ediyor. Outlook hizmeti işletim sistemi entegre özelliğinin yanında ise çevrimdışı depolama, hedef paylaşma ve bildirim özelliği gibi destekleri de beraberinde getirecek.

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Yeni Monarch hizmeti bu yılın sonlarına doğru ön izlemeye açılacak. 2022 yılında ise bu uygulamanın bahsettiğimiz gibi Windows 10 sistemindeki Takvim ve E-posta uygulamalarının yerini alması düşünülüyor. Diğer Win32 Outlook da zamanla yerini bu yeni uygulamaya bırakacak. Ancak sistemdeki mevcut uygulamanın boyutu oldukça büyük olduğu için bunun nispeten biraz daha zaman alması muhtemel.

Monarch sunucusunun işlevi hakkında bir fikir edinmek için ise şu anda mevcut Outlook Web uygulamasını tarayıcınız üzerinden deneyebilirsiniz.