One Outlook ile Microsoft, farklı e-posta programlarını birleştirecek

Sony, milyonlarca oyunsevere ulaşan PlayStation 4 serisi oyun konsollarının bazı modellerinin üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Japonya’dan gelen haberlere göre PS4’ün yeniden stoklara girmesi beklenmiyor.

İlginizi çekebilir: Microsoft Flight Simulator, kar yağışı özelliğini gösteren video yayınladı

Sony geçtiğimiz yılın içerisinde çıkarmış olduğu PlayStation 5 ile kısa sürede satış rekorları kırmayı başardı. PS 5‘in piyasaya sunulmasının ardından PlayStation 4 modellerinin de geleceği tartışılmaya başlandı. Bu konuda şirketin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, radikal bir karara imza atarak PlayStation 4 serisinin fişini çekmeye hazırlanıyor. Henüz bir tarih paylaşılmasa da 2021’de bu konsolların üretimi durdurulacak ve üretim tamamen PS5’e kaydırılacak.

Japonya’da yaşayan Cheesemeister isimli bir Twitter kullanıcısı da bu duruma dikkat çekerek konsolun belirli versiyonlarının artık üretilmeyecek olmaları nedeniyle yeniden stoklara girmeyeceğine dikkat çekti.

“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”

・PS4 500GB Glacier White

・PS4 1TB Jet Black

・PS4 1TB Glacier White

・PS4 2TB Jet Black

・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX

— Cheesemeister (@Cheesemeister3k) January 3, 2021