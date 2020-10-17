On yılın ardından, Blizzard ‘StarCraft II’ için içerik hazırlamayı bıraktı

StarCraft II’nin 10. yıl dönümünden birkaç ay sonra Blizzard, yeni içerik oluşturmaktan uzaklaştığını ve “sırada ne olduğuna” odaklandığını duyurdu. Blizzard Başkan Yardımcısı Robert Bridenbecker, geliştiricinin artık satın almak için oyun içi içerik ve oyun için genişletmeler üretmeyeceğini belirtti. Ancak bu, oyunu tamamen terk ettiği anlamına gelmiyor. En sadık hayranlarına ve rekabetçi oyunculara hitap etmek için yine de sezon atışları ve denge düzeltmeleri yapılacak.

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StarCraft II geleceğini neler bekliyor?

Blizzard ayrıca hayranlarına StarCraft II e-sporunun hala “güçlü” olduğunu ve yakın zamanda ortadan kalkmayacağını garanti ediyor. Ocak ayında ESL ve DreamHack ile üç yıllık bir ortaklık yoluyla yeni bir rekabetçi devre kurdu. Bu nedenle hayranlar hala dört gözle bekleyecekleri oyunlara sahipler. Bridenbecker, daha büyük StarCraft’ın güncellemesini geliştirmekten uzaklaşarak şirketin bir bütün olarak oyunun evreninin geleceğini düşünmek için zamana sahip olacağını açıkladı. Ne yazık ki, franchise için yeni bir taksit bekleyebileceğimizi söylemedi.

Blizzard’dan Rob Bridenbecker, “Birkaç ay önce güncelleme getirdiğimiz için bir 4. çeyrek denge güncellemesi planlamıyoruz,” diye yazdı. “Ancak her zaman olduğu gibi, bunları gelecekte ihtiyaç duyulduğunda yapmaya devam etmeyi planlıyoruz. StarCraft 2 , rekabetçi profesyonel oyunların en üst kademesinin bir parçası olan ESL Gaming ve GSL ortaklarımızda olduğu gibi güçlü olmaya devam edecek. ”

Özetle; artık oyuna gelecek büyük bir genişletme çalışması olmayacak. Buna rağmen, dengeleme güncellemeleri ve düzenlemeler gelmeye devam edecek. Şirket, Temmuz ayında 10. yılını kutladığında oyunun en büyük güncellemesini yayınladı. Oyuncular, bu sunum sayesinde yeni başarıların yanı sıra prestij yeteneklerine ve oyun geliştirmelerine erişim elde ettiler.