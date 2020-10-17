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On yılın ardından, Blizzard ‘StarCraft II’ için içerik hazırlamayı bıraktı
StarCraft II’nin 10. yıl dönümünden birkaç ay sonra Blizzard, yeni içerik oluşturmaktan uzaklaştığını ve “sırada ne olduğuna” odaklandığını duyurdu. Blizzard Başkan Yardımcısı Robert Bridenbecker, geliştiricinin artık satın almak için oyun içi içerik ve oyun için genişletmeler üretmeyeceğini belirtti. Ancak bu, oyunu tamamen terk ettiği anlamına gelmiyor. En sadık hayranlarına ve rekabetçi oyunculara hitap etmek için yine de sezon atışları ve denge düzeltmeleri yapılacak.
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StarCraft II geleceğini neler bekliyor?
Blizzard ayrıca hayranlarına StarCraft II e-sporunun hala “güçlü” olduğunu ve yakın zamanda ortadan kalkmayacağını garanti ediyor. Ocak ayında ESL ve DreamHack ile üç yıllık bir ortaklık yoluyla yeni bir rekabetçi devre kurdu. Bu nedenle hayranlar hala dört gözle bekleyecekleri oyunlara sahipler. Bridenbecker, daha büyük StarCraft’ın güncellemesini geliştirmekten uzaklaşarak şirketin bir bütün olarak oyunun evreninin geleceğini düşünmek için zamana sahip olacağını açıkladı. Ne yazık ki, franchise için yeni bir taksit bekleyebileceğimizi söylemedi.
Blizzard’dan Rob Bridenbecker, “Birkaç ay önce güncelleme getirdiğimiz için bir 4. çeyrek denge güncellemesi planlamıyoruz,” diye yazdı. “Ancak her zaman olduğu gibi, bunları gelecekte ihtiyaç duyulduğunda yapmaya devam etmeyi planlıyoruz. StarCraft 2 , rekabetçi profesyonel oyunların en üst kademesinin bir parçası olan ESL Gaming ve GSL ortaklarımızda olduğu gibi güçlü olmaya devam edecek. ”
Özetle; artık oyuna gelecek büyük bir genişletme çalışması olmayacak. Buna rağmen, dengeleme güncellemeleri ve düzenlemeler gelmeye devam edecek. Şirket, Temmuz ayında 10. yılını kutladığında oyunun en büyük güncellemesini yayınladı. Oyuncular, bu sunum sayesinde yeni başarıların yanı sıra prestij yeteneklerine ve oyun geliştirmelerine erişim elde ettiler.
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PlayStation Store, artık mobil cihazlarda ve internette PS3, PS Vita satmayacak
PlayStation Store’dan PS3, PS Vita ve PSP oyunlarına mobil veya web üzerinden erişimek isterseniz, birkaç gün içinde satın alamadığınızı göreceksiniz. Birkaç gün önce Eurogamer, Sony’nin geliştirme ortaklarına bir e-posta gönderdiğini ve PS5’in Kasım ayındaki lansmanından önce PS Store yenilemesinin bir parçası olarak değişikliği bildirdiğini bildirdi. Ardından şirket, haberleri kullanıcılara gönderilen bir e-postada doğruladı.
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Playstation Store satın alma değişikliği ne zaman başlıyor?
Web için yeni Playstation Store arayüzü 21 Ekim – 26 Ekim tarihleri arasında ve 28 Ekim’de mobil cihazlar için kullanıma sunulacak. Bir kez edindikten sonra, artık bir bilgisayar veya telefon üzerinden PS3, PS Vita ve PSP oyunları ve eklentileri satın alamayacaksınız. Neyse ki bu, Sony’nin bu sistemler için dijital oyunları tamamen kaldırdığı anlamına gelmiyor. Eski konsolunuzdaki mağazayı çalıştırabilir ve oradan satın alabilirsiniz. Ayrıca artık PS4 için bile mobil ve web üzerinden uygulama, tema ve avatar satın alamayacaksınız.
Ayrıca Sony, Playstation Store’un İstek Listesi özelliğini sonlandırıyor. Artık bir başlığı, fiyatları izleyebileceğiniz bir listeye eklemek için “kalp” bırakma özelliği olmayacak. Daha önce kaydettiğiniz oyunlar da kaldırılacak. Sony, e-postasında geçmişte satın aldığınız oyunlara ve dijital içeriğe erişiminizi kaybetmeyeceğinizi garanti ediyor. Bu içerik artık PlayStation Store’dan masaüstü veya mobil üzerinden satın alınamayacak olsa da, Sony’nin e-postası, insanların PlayStation Store’a doğrudan PS3 veya Vita üzerinden erişerek PS3, PSP veya Vita içerik satın alabileceklerini belirtiyor. Bek türleri gibi, PS4 uygulamaları, temaları ve avatarları bir PS4 konsolunda PlayStation Store üzerinden indirilebilir. Ve tahmin edeceğiniz gibi, önceden satın aldığınız PS3, PSP veya Vita içeriğine daha önce olduğu gibi erişmeye devam edebileceksiniz. Mevcut PS4 uygulamaları, temaları ve avatarları PS4‘ünüzde kalacaktır.
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Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-13
Her hafta belli başlı oyunları oyunculara ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Geçtiğimiz zamanlarda olduğu gibi bu hafta da sektörde büyük yer edinmiş oyunları ücretsiz olarak elde edebiliyoruz. Haftanın menüsünde Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom New Lands adlı yapımlar var.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands, FM:2020 ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
Amnesia: A Machine for Pigs
Yıl 1899… Oyuncuları açgözlülüğün, gücün ve çılgınlığın derinliklerine sürükleyen birinci şahıs korku oyunu. Zengin sanayici Oswald Mandus yatağında ateşler içinde uyanıyor ve korkunç bir motorla ilgili rüyalarının etkisinden kurtulamıyor.
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista
- İşlemci: Intel Core i3 / AMD A6 veya yüksek model
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 200 / AMD Radeon HD 5000.
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Kingdom New Lands
Keşfedilmeyi bekleyen gizemler barındıran uzak adalara dair öyküler anlatılıyor. Bu yeni diyarlara yelken açıp yepyeni krallıklar kurmak için hükümdarların, tebaasının gücüne ihtiyacı olacak.
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP veya üzeri
- Bellek: 1 GB
- İşlemci: Çift çekirdekli herhangi bir işlemci
- Ekran Kartı: DirectX 9.0c sürüm veya üzeri
- Depolama: 1 GB
- DirectX: 9.0c
Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Amnesia: A Machine for Pigs ve buradan Kingdom New Lands için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 22 Ekim 18:00.
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PlayStation 5 kullanıcı arayüzü nihayet ortaya çıktı
Bir süredir PlayStation 5 kullanıcı arayüzünü ortaya çıkarmak konusunda utangaç tavırlar sergileyen Sony, sonunda arayüzden bilgiler içeren bir videoyu bizlerle paylaştı. PS4 üzerinde birçok deneyim ve kullanıcı geri dönüşü alan firma, PS5 üzerinde arayüz konusunda ciddi yenilikler sunacak gibi görünüyor.
Önceki serilerden tanıdığımız klasik oyun karuseli üzerinde, 4K için ince ayarlar yapıldığı aktarılıyor. Ayrıca, oynadığımız oyunlar üzerinde yardım ve bazı hızlı kullanım özelliklerine ulaşabilmemizi sağlayan, çok amaçlı bir “Kontrol Merkezi’de” PS5 ile birlikte hayatımıza dahil olacak. Bahsedilen yeni “Kontrol Merkezi”, Sony’nin söylemlerine göre, kullanıcıların neredeyse her şeye kolayca ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Ek olarak merkez, yeni DualSense üzerinde yer alan PS logolu tuşa basılması halinde kolayca ulaşılabilir olacak.
Yeni arayüzden görüntüleri içeren video
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Diğer tarafta ise, “Aktiviteler” adı verilen yeni “Kontrol Merkezi” içerisinde yer alan özellik ile birlikte, oyun içerisinde tekrar oynamak istediğimiz bölümlere kolayca erişebileceğiz. Konsolu inceleyen kişilerden de bilindiği üzere, yeni arayüz üzerinde tüm işlemler çok hızlı gerçekleşecek. Ek olarak PlayStation Store’un da PS5 arayüzüne tamamen entegre edildiğini düşünürsek, bu yıl geçmişte şikayet edilen birçok PlayStation kullanıcı arayüzü kusurunun çözüldüğünü görebileceğiz.