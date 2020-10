On yılın ardından, Blizzard ‘StarCraft II’ için içerik hazırlamayı bıraktı

Her hafta belli başlı oyunları oyunculara ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Geçtiğimiz zamanlarda olduğu gibi bu hafta da sektörde büyük yer edinmiş oyunları ücretsiz olarak elde edebiliyoruz. Haftanın menüsünde Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom New Lands adlı yapımlar var.

Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands, FM:2020 ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.

Amnesia: A Machine for Pigs

Yıl 1899… Oyuncuları açgözlülüğün, gücün ve çılgınlığın derinliklerine sürükleyen birinci şahıs korku oyunu. Zengin sanayici Oswald Mandus yatağında ateşler içinde uyanıyor ve korkunç bir motorla ilgili rüyalarının etkisinden kurtulamıyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista

Windows Vista İşlemci: Intel Core i3 / AMD A6 veya yüksek model

Intel Core i3 / AMD A6 veya yüksek model Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 200 / AMD Radeon HD 5000.

NVIDIA GeForce 200 / AMD Radeon HD 5000. Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Kingdom New Lands

Keşfedilmeyi bekleyen gizemler barındıran uzak adalara dair öyküler anlatılıyor. Bu yeni diyarlara yelken açıp yepyeni krallıklar kurmak için hükümdarların, tebaasının gücüne ihtiyacı olacak.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP veya üzeri

Windows XP veya üzeri Bellek: 1 GB

1 GB İşlemci: Çift çekirdekli herhangi bir işlemci

Çift çekirdekli herhangi bir işlemci Ekran Kartı: DirectX 9.0c sürüm veya üzeri

DirectX 9.0c sürüm veya üzeri Depolama: 1 GB

1 GB DirectX: 9.0c

Nasıl elde edilir?

Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Amnesia: A Machine for Pigs ve buradan Kingdom New Lands için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 22 Ekim 18:00.