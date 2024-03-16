Apple, yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı yeni iPad Pro modeli için son hazırlıklarını yapıyor. Bu yeni OLED iPad Pro modeli isminden de anlaşılacağı gibi OLED ekran teknolojisine sahip olacak ve Apple’ın amiral gemisi tablet serisine önemli bir güncelleme getirecek. Ancak, sürpriz bir şekilde, şirketin aynı teknolojiyi daha uygun fiyatlı iPad Air serisine getirmek için de çalıştığı belirtiliyor.

Yeni bir rapor, iPad Air’in, iPad Pro’nun piyasaya sürülmesinin ardından Apple’ın OLED ekran teknolojisine sahip bir sonraki ürünü olacağını iddia ediyor. Apple’ın iPad Air’i bu ayın sonunda veya nisan ayında güncellemesi bekleniyor, ancak bu güncellemeyle birlikte “Pro” modellerin yanında yeni OLED ekranlara sahip olması pek olası görünmüyor.

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Araştırma firması Omdia’nın yaptığı spekülasyonlara göre, iPad Air, yeni ekran teknolojisini alacak olan bir sonraki cihaz olacak. Omdia araştırmacısı Kang Min-soo, iPad Air’in 2028’de bir OLED ekrana sahip olacağını ve iPad Pro’nun OLED ekranındaki çift yığınlı tandem ile karşılaştırıldığında tek yığınlı tandem olacak yükseltmenin yapılacağını iddia ediyor.

Tek ve çift yığınlı tandem terimlerine aşina olmayanlar için, çift yığınlı bir tandem, bir araya getirilmiş çift ışık yayan katmana sahipken, tek yığınlı tandem yalnızca bir ışık yayan katmana sahiptir. İki yığınlı tandem daha az güç tüketir ve bu da cihazın pil ömrünü olumlu yönde etkiler.

Apple’ın iPad Air’in ekranını güncellemesiyle ilgili spekülasyonlar daha önce de gündeme gelmişti, ancak Omdia’nın raporu, bu güncellemenin önümüzdeki yıllarda gerçekleşebileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, iPad mini’nin de yükseltilmiş ekran teknolojisine sahip olacağı belirtiliyor. Apple’ın bu yeni cihazları 2026 ile 2027 yılları arasında piyasaya sürmesi bekleniyordu, ancak şu anda ne zaman tanıtılacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Apple’ın yeni OLED iPad Pro’yu Mart sonu veya Nisan ayında duyurması bekleniyor. Ancak, geçmişte yaşanan bazı gecikmeler göz önüne alındığında, bu tarihlerin kesin olmadığı unutulmamalıdır. Apple ayrıca, yenilenen iPad Pro modelleri için yükseltilmiş bir MagSafe Klavye üzerinde çalışıyor; çünkü OLED iPad Pro’nun her iki modeli de yeniden tasarlanmış kasayla biraz daha büyük ekran boyutuna sahip olacak. Bakalım OLED iPad Pro fiyatı ne kadar olacak?