Apple’ın OLED ekran teknolojisini iPad Pro’ya genişletme planlarının önümüzdeki yıl gerçekleşmesi beklenirken, OLED eklranlı MacBook Pro için daha uzun bir bekleyiş gerekebilir gibi görünüyor. Display Supply Chain Consultants’ın CEO’su Ross Young, yakın bir tarihte Bloomberg ile gerçekleştirdiği bir web seminerinde, özel üretim gerekliliği sebebiyle Apple’ın OLED MacBook Pro’yu muhtemelen 2026 veya 2027 yılına kadar piyasaya sürmeyeceğini dile getirdi. OLED panellerin, dizüstü bilgisayar boyutunda paneller için üretim hattı konusunda özel ayarlamalar gerektirmesi, bu nedenle bu sürecin biraz zaman alacağı anlaşılıyor.

Young’ın tahminleri, daha önce The Elec tarafından bildirilen ve OLED MacBook Pro’nun 2027’ye ertelendiğini belirten bilgileri doğruluyor. OLED ekranlar, daha yüksek parlaklık, kontrast oranı, derin siyahlar ve gelişmiş güç verimliliği gibi avantajlar sunarak LCD ekranları geride bırakıyor. Bu nedenle, MacBook Pro serisi için OLED ekranlar, gelecekte iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor.

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Ancak OLED ekranların MacBook Pro’larda hemen kullanıma sunulması beklenmediğinden, sabırlı olmamız gerekecek gibi görünüyor. Her durumda, mevcut MacBook Pro ekranları zaten oldukça başarılı, bu yüzden durum çok vahim değil.

OLED MacBook Pro’larının gecikmesine rağmen, Young, Apple’ın hala gelecek yıl OLED iPad’leri piyasaya sürmeye yönelik çalışmalara devam ettiğini belirtti. Ayrıca, ilk OLED ekranlı iPad Air ve iPad mini modellerinin 2026 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceğini de vurguladı.