Mint’in son raporuna göre Hindistan, Apple’ın tedarik zincirinde hızla yükseliyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynak, Apple’ın önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan’daki iPhone üretimini üç katına çıkarmayı hedeflediğini iddia ediyor. Apple’ın Foxconn, Pegatron ve Wistron’a Hindistan’daki üretim kapasitelerini arttırmaları için talimat verdiği söyleniyor.

Mint’in iddiaları, Apple’ın iPhone üretimini Çin’den Hindistan’a kaydırdığına ilişkin son raporlarla uyumlu. JP Morgan analistleri 2025 yılına kadar iPhone üretiminin dörtte birinin Hindistan’da yapılacağını tahmin ediyor.

Ayrıca bkz: Apple, Samsung’u Geçip Küresel Akıllı Telefon Pazarında Lider Olabilir

Bloomberg, Hindistan’dan yapılan iPhone ihracatının Mart 2023’e kadar 2,5 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bloomberg, Pegatron’un Foxconn’dan sonra Hindistan’da iPhone 14 montajı yapan ikinci Apple tedarikçisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin’de son dönemde yaşanan kargaşa ve Covid-19 salgınları Apple’ı üretimi Çin dışına kaydırma planlarını hızlandırmaya zorlamış görünüyor. Apple’ın iPhone’un yanı sıra AirPods, Beats kulaklıklar ve iPad’i de Hindistan’da monte edeceği düşünülüyor.

Kaynak: mint