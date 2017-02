Old Man’s Journey Oyuncuları Masalsı Bir Maceraya Davet Ediyor

Sırtında büyük bir çantayla yolculuğa çıkan yaşlı bir adamın macerasını anlatan Old Man’s Journey’e ait yeni video yayınlandı.

Bağımsız bir yapım olan Old Man’s Journey’de dağların ve köylerin arasında ilginç bir yolculuk bizleri bekliyor. Arka planda yer alan tepelerin hareket ettiği ve yaşlı yolcuya yol açtığı oyun renkli bir Akdeniz köyünden başlıyor.

Oyunun videosunda zengin bir tasarıma sahip arkaplan hareketli. Oyun bu yıl düzenlenen Independent Games Festival’da görsel sanat ödülüne aday oldu. Oyunun yapımcı firması Broken Rules oyunu bu yıl çıkaracak. Oyun iki boyutlu ancak derinlik katmanları oyuncu tarafından kontrol edebiliyor. Arkaplanda yükseltilen veya alçaltılan tepeler sayesinde yaşlı yolcunun yeni yerlere gitmesi sağlanıyor.

Oyun Viyana merkezli Broken Rules’un dördüncü oyunu olacak. Firma ilk olarak 2009 yılında And Yet Moves ile piyasaya girdi. Daha sonra Chasing Aurora ve Secrets of Raetikon piyasaya çıktı. Firmanın eski oyunları da Old Man’s Journey gibi iki boyutlu.