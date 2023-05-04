Apple‘ın 5 Haziran’da gerçekleştireceği yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) için geri sayım başladı. Şirket etkinlikte iOS ve macOS gibi mevcut yazılımlarının yeni sürümlerini tanıtacak. Ancak bazı sızıntılar bu yıl bir sürpriz olacağını ve Karma Gerçeklik başlığına işaret ettiğini gösteriyor. Görünüşe göre Amerikalı teknoloji devinin birden fazla sürprizi var, zira Apple WWDC 2023’te uzun süredir konuşulan 15 inç MacBook Air‘i de duyurmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar.

Apple WWDC 2023’te 15 İnç MacBook Air ve Daha Fazlasını Duyuracak



15 inç MacBook Air internet tarihinin en tartışmalı cihazlarından biri olabilir. Bu dizüstü bilgisayarla ilgili söylentiler neredeyse her Apple etkinliğinden önce ortaya çıkıyor, ancak hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Ancak, Apple sızıntılarıyla tanınan teknoloji basınının saygın isimlerinden Mark Gurman, “efsanevi” ürüne dair umutları bir kez daha alevlendirdi.

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Gurman’a göre, Apple’ın WWDC 2023 etkinliği sırasında şirket iOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 ve merakla beklenen karma gerçeklik başlığının yanı sıra yeni bir dizüstü bilgisayar tanıtacak. Bu 15 inç MacBook Air, tıpkı 13 inç model gibi M2 işlemciyle gelecek ve çeşitli GPU konfigürasyonlarına sahip olacak. Ne yazık ki cihazla ilgili mevcut bilgiler bu kadar. Ekran boyutu dışında başka hangi özelliklere sahip olacağı ya da standart modelden nasıl farklılaşacağı bilinmiyor.

Basit bir tahminde bulunacak olursak, PPI oranını korumak için ekran çözünürlüğünde bir fark olabileceğini söyleyebiliriz. MacBook’ların tüm donanım bileşenlerini barındıran MagicBoard’un ne kadar küçük olduğu düşünüldüğünde, pil ömründe önemli bir iyileşme görebiliriz. Hatta 15 inç MacBook Air, düşük güç tüketimi ve büyük pili sayesinde tüm zamanların en uzun pil ömrüne sahip dizüstü bilgisayar modeli olabilir.