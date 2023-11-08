1 Kasım itibarıyla devreye giren üniversite öğrencilerinin vergi indirimi alabilecekleri telefon listelerine de başladık. Bu videoda ülkemizde 9500 TL altı fiyatla satılan Samsung markalı telefonları listeledik. 2023 Kasım ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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İçindekiler
ÖĞRENCİYE VERGİ İNDİRİMLİ SAMSUNG TELEFONLAR | 9.500 TL Altı Samsung Modelleri
10 SORUDA VERGİSİZ TELEFON ALMA REHBERİ: https://youtu.be/RcwLR_iltmA
9500 TL ALTI SAMSUNG TELEFONLAR (EKİM 2023)
- Samsung Galaxy M33 5G
- Samsung Galaxy A32
- Samsung Galaxy M22
- Samsung Galaxy M23 5G
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A23
- Samsung Galaxy A14
- Samsung Galaxy A04s