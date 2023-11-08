1 Kasım itibarıyla devreye giren üniversite öğrencilerinin vergi indirimi alabilecekleri telefon listelerine de başladık. Bu videoda ülkemizde 9500 TL altı fiyatla satılan Samsung markalı telefonları listeledik. 2023 Kasım ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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10 SORUDA VERGİSİZ TELEFON ALMA REHBERİ: https://youtu.be/RcwLR_iltmA

9500 TL ALTI SAMSUNG TELEFONLAR (EKİM 2023)