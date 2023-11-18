Bu videoda her iki evinde de Turknet üzerinden internet hizmeti alan Eren, yine iki evinde de Turknet tarafından sağlanan interneti kullanan Ersin’e taahhüt konusunda en çok merak edilen soruları yöneltti. Ersin de bu sorulara bir Turknet kullanıcısı olarak cevap verdi. Eren’in Ersin’e yönelttiği sorular ise şu şekilde:

-Taahhütsüz bir internet kullanıcısı olmak sana ne kattı?

-Diğer ISS’lerin de Taahhütsüz paketleri ortaya çıktı. Ancak Turknet’in farklı avantajları var. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda sence Turknet başarılı mı?

-1000 TL’lik cayma bedeli karşılama ve taahhüt olmadan Turknet’en vazgeçebilme seçenekleri Turknet kullanmak için yeterli mi?

-“12 Ay Sabit Fiyat Avantajı” kullandın mı? Tek seferde ödeme yapmak ve bunu banka aracılığı ile taksitlendirmek Taahhüt vermekten daha mantıklı mı?

Peki siz hangi ISS’yi kullanıyorsunuz? Aldığınız internet hizmetinden memnun musunuz? Turknet kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız Turknet hakkındaki düşünceleriniz neler, yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Detaylı bilgi ve adres sorgulama için: https://hwp.to/TurknetSorgula

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