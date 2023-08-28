Monster Huma H4 V4.2 (Gümüş) rengi versiyonu ile karşınızdayız. Monster’ın iş ve günlük kullanım odaklı Huma serisinin Intel 13. nesil işlemcili yeni versiyonunun detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videoda yer alan dizüstü bilgisayar Monster Notebook tarafından inceleme örneği olarak temin edilmiştir.

Detaylı bilgi için; https://www.monsternotebook.com.tr/huma/monster-huma-h4-v4-2-gumus/

Monster Huma H4 V4.2

Huma serisi 13. nesil işlemciler ile yenilendi. Bizim inceleme örneğimiz olan Huma H4 V4.2, 90 Hz yenileme hızına sahip QHD 2.8K ekranla geliyor. Hem kaliteli hem de yüksek çözünürlüklü ekran, yapacağınız işlemlerde göz sağlığınıza da dikkat ederek kaliteli bir deneyim sağlıyor. Daha geniş görüntü için ise 16:10 ekran-boyut oranını sunmakta.

Güç tarafında Intel Core i7-1360P işlemcisini kullanan ve Intel Iris Xe grafik birimi kullanan Monster Huma H4 V4.2 modeli, 16 GB DDR5 4800 Mhz bellek ve 512 GB M.2 SSD ile donatılmış. Elbette Monster markalı bir bilgisayar olduğu için dilerseniz bu özellikleri satış sayfasından istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz.

1,2 kg hafifliğiyle dikkat çeken Monster Huma, bunu magnezyum kasasına borçlu. Bu sayede hem daha güçlü hem de daha sağlam bir kasaya sahip olan ürünü 65 watt ile kolayca şarj olabiliyor, istenildiğinde Tip-C bağlantısı üzerinden de şarj olabiliyor.

Detayları videoda görebilirsiniz.