Spor, iş dünyası, müzik, medya gibi alanlarda çok başarılı kadınların konuşmacı olarak yer alacağı; bir kadın olarak sektörlerinde yaşadıkları zorlukları ve başarı hikayelerini dinleyebileceğiniz ücretsiz ve sertifikalı etkinliğe son günler! Aydilge, Gülseren Budayıcıoğlu, Burcu Burkut Erenkul ve birbirinden değerli daha nice konuşmacıların yer alacağı etkinlik 24 Aralık tarihinde saat 10-17 arası ODTÜ KKM A Salonu’nda gerçekleşecek.