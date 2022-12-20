Spor, iş dünyası, müzik, medya gibi alanlarda çok başarılı kadınların konuşmacı olarak yer alacağı; bir kadın olarak sektörlerinde yaşadıkları zorlukları ve başarı hikayelerini dinleyebileceğiniz ücretsiz ve sertifikalı etkinliğe son günler! Aydilge, Gülseren Budayıcıoğlu, Burcu Burkut Erenkul ve birbirinden değerli daha nice konuşmacıların yer alacağı etkinlik 24 Aralık tarihinde saat 10-17 arası ODTÜ KKM A Salonu’nda gerçekleşecek.
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Women Power nedir?
Women Power kadınların iş, spor, kültür ve sanat dünyasındaki yerine vurgu yapmak amacıyla alanlarında önemli başarılara imza atmış; üst düzey yöneticiler ve girişimciler, spor dünyasında ilkleri başaranlar, saygıdeğer sanatçılar ve asla pes etmeyen kadınlar ile tek gün, paneller ve oturumlar şeklinde gerçekleştirilen bir aktivite. 24 Aralık’ta gerçekleşecek olan aktivite hakkında detaylı bilgi ve başvuru için buradaki linke tıklayıp siteye ulaşabilirsiniz.
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