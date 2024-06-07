Yapay zeka günümüzde oldukça popüler hale geliyor. Bu bağlamda başta Google ve Samsung olmak üzere birçok marka, akıllı telefonlarında yapay zeka teknolojilerini kullanmaya başladı. Apple da iOS 18 ile birlikte yapay zekaya ağırlık vereceklerini söylemişti. Ancak her iPhone yapay zeka güncellemesi almayacak. Detaylara bakalım.

iPhone yapay zeka güncellemesi alacak modeller hangileri olacak?

Mark Gurman’a göre iOS 18’deki temel iPhone yapay zeka işlevleri cihaz üzerinde çalışacak, daha gelişmiş özellikler ise daha fazla işlem kapasitesi gerektirecek ve Apple’ın sunucularına bağlı olacak. Mark Gurman, gelişmiş iPhone yapay zeka özelliklerinin yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te sunulacağını da açıkladı.

iPhone 15 Pro Neler Vaat Ediyor?

iPhone 15 Pro 6.1 inçlik 1179×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 Pro kaputun altında Apple A17 Pro yonga seti ile geliyor. Apple A17 Pro; 2 adet 3.78 GHz hızında, 4 adet 2.11 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM eşlik ediyor. Apple A17 Pro yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3274 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 15 Pro üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.78 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.8 diyafram değerinde sahip periskop kamera ve 12 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.